США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве • 160 • Аналитика © AP Photo / Richard Drew Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото Эпидемия коронавируса привела к увеличению того разрыва, который существует между реальной и "финансовой" экономиками, то есть между котировками акций, облигаций и других финансовых инструментов и состоянием реальных фабрик, заводов и сферы услуг, а равно и рядовых потребителей. Мировая пресса, а также российские эксперты, чьи сердца ориентированы на Вашингтон, утверждают, что все в принципе в порядке и решительный "локомотив мировой экономики" в лице Федрезерва США сможет вытащить из кризиса американскую экономику, а потом вытащит из коронавирусного кризиса и экономики тех стран, которые "прицеплены" к Вашингтону в политическом и финансовом смысле. В качестве доказательств обычно приводятся как исторические аргументы, связанные с успешным преодолением кризиса 2008-2009 годов, так и аргументы почти религиозного характера, связанные с верой во всемогущество долларового печатного станка. Если смотреть на график индексов американских бирж и воспринимать их именно как отражение экономической реальности, то может создаться иллюзия того, что все действительно так и США ждет светлое (пахнущее свежей зеленой типографской краской) будущее. В этой сравнительно благостной картине мира не учитываются несколько нюансов, которые вызывают бешенство и панику у американских финансистов, включая миллиардеров, способных смотреть чуть дальше собственного носа и финансовых результатов на ближайший квартал. Нулевые процентные ставки — это не панацея, а печатание денег — это не мотор экономического роста. Это прекрасно понимали основатели американской финансовой системы, которые на уровне законов (начиная с Federal Reserve Act of 1913) ограничивали возможности действий центрального банка, чтобы не допускать ситуаций, в которых печатный станок используется или для финансирования бюджетных расходов, или для спасения владельцев конкретных компаний с хорошими политическими связями. Ситуация на биржах США сейчас, когда индексы в целом растут, — это не отражение спасенной экономики, это отражение спасенных акционеров этих компаний, то есть в основном тех, кто и так входит в один процент самых значимых по уровню доходов или активов. Одна из причин, по которым массовое печатание и "впрыск" свежих долларов в финансовую систему в 2008-2009 годах не закончились коллапсом долларовой финансовой системы в целом, заключалась в том, что Федрезерв и политики Штатов говорили о том, что перед нами не "монетизация долга" (то есть прямое финансирование бюджетных расходов с помощью необеспеченной эмиссии денег), а временная мера, которая будет не просто отменена, а компенсирована: то есть в будущем, когда экономике будет полегче, Федрезерв уже будет не покупать на государственные облигации США, а продавать накопленное. Если посмотреть на график активов американского Центрального банка, то можно заметить, что через девять лет после прошлого кризиса Вашингтон действительно попробовал выполнить свое обещание: в 2018 и 2019 годах активы на балансе Федрезерва начали сокращаться, и многие поверили в то, что "грязный трюк", примененный в 2008-2009 годах, сработал и был полностью оправдан. Но даже в условиях экономического роста попытка снять американскую экономику с "иглы" монетарного стимулирования закончилась быстро и плохо: рынки начали падать. Трамп стал требовать снижения процентных ставок по доллару, а в 2019 году Федрезерв из-за проблем на рынке облигаций уже был вынужден начать снова "закачивать" в финансовую систему десятки миллиардов долларов в день, хотя и продолжал утверждать, что это временная мера. На графике активов Федрезерва видно, что за прошедший месяц он "закачал" (в разных формах) в американские финансовые рынки (не в экономику) примерно два триллиона долларов, и очевидно, что, во-первых, это только начало, а во-вторых, это теперь не временная, а перманентная мера с тяжелейшими последствиями в будущем. © Фото : Federal Reserve Bank of St. Louis График активов, опубликованный ФРС США Мы уже писали об одном из последствий, указывая на реакцию главного иностранного кредитора Соединенных Штатов в лице Китая: "Из-за финансовой гегемонии доллара мир должен будет принять на себя последствия масштабного количественного смягчения (то есть выкупа Федрезервом за напечатанные "из воздуха" доллары американских облигаций. — Прим. ред.) США. В результате серьезная глобальная инфляция уже на подходе. Рост цен на сырье скоро распространится на все продукты по всему миру, что приведет к росту цен на активы, и влияние этого роста в конечном итоге будет ощущаться в реальной экономике". Но противники действий Федрезерва, который сейчас массового покупает долги (облигации) компаний, вместо накопления резервов выплачивавших жирные бонусы менеджменту и дивиденды акционерам, а также возмещает бюджетный дефицит федерального правительства и (косвенно) даже муниципалитетов, есть не только в Пекине, но и в самих США, причем среди самых успешных игроков американской финансовой системы. Руководитель инвестиционного фонда Social Capital, совладелец клуба NBA Голден Стейт Уорриорс Чаматх Палихапития вызвал скандал на американском телевидении, заявив, что акционеры и кредиторы компаний, которые не подготовились к кризису и растратили свои подушки безопасности, должны быть наказаны банкротством и потерей денег, а государство должно спасать только рядовых граждан. Возможно, эта позиция связана с тем, что сам миллиардер вырос в семье беженцев из Шри-Ланки и смотрит на мир иначе, чем многие политики и финансовые эксперты: "Сейчас полностью теряют деньги самые обычные люди. А богатые руководители компаний — нет, члены правлений и советов директоров (компаний) с ужасным управлением — нет, — заявил Палихапития. — Неэффективных менеджеров и советы директоров <...> надо полностью обнулить". Если посмотреть на опыт прошлого кризиса, то тогда (при бесконечно более скромном размахе денежных вливаний) произошел серьезный всплеск социального расслоения и фактического обеднения тех, кто зарабатывает на жизнь не владением активов, а продажей собственного рабочего времени. Сторонники американского подхода к решению экономических проблем любят указывать на то, что массированное печатание денег в 2008-2009 годах не вызвало (как ожидалось) гиперинфляции и вообще инфляция слишком низкая, а значит, можно печатать еще. Но это тоже иллюзия, вызванная в основном простой статистической манипуляцией: достаточно взглянуть на данные самого Федрезерва и увидеть, что средняя почасовая оплата труда действительно вроде бы росла быстрее "инфляции", но при этом цены на по-настоящему важные товары и услуги, дающие возможность подъема по социальной лестнице: недвижимость, образование и медицина, — росли намного быстрее. © Фото : Federal Reserve Bank of St. Louis График потребительских цен, опубликованный ФРС США То есть во имя красивого роста индекса S&P 500 и спасения одного процента самых богатых американцев (и богатых иностранных инвесторов) всех остальных граждан поставили в ситуацию, в которой условный гамбургер из ГМО-сои, а также подписка на отупляющий сериал стали доступнее, а вот собственное жилье, медицинское обслуживание и образование — непропорционально дороже. Такие системы долго не живут, тем более что сейчас эффект будет гораздо сильнее. Причем есть реальный шанс, что идущая деглобализация, которая лишит США доступа к дешевому китайскому импорту, купленному за свеженапечатанные доллары, просто добьет американскую экономику. И в этом случае действительно реализуется тот самый гиперинфляционный сценарий, от которого, вероятно, страхуются те самые богачи, после объявления недавних "программ по спасению экономики Федрезервом" кинувшиеся скупать по всему миру не доллары, а золото в слитках, создав его дефицит на рынке. Кому кризис, а кому – новые возможности Некоторые американские финансисты опасаются, что все это приведет к ужасающим последствиям для американской политической системы. Например, Говард Маркс, создатель инвестфонда Oaktree Capital, написал инвесторам, что "спасение банков в 2008 году неоднократно упоминалось как случай, когда правительство поставило Уолл-стрит впереди интересов рядового американца, и это внесло значительный вклад в популизм, который с тех пор разнес в клочья американскую политику; недавний шаг по спасению "закредитованных кредиторов" может плеснуть бензина в этот пожар". Это пророчество господина Маркса стоит проиллюстрировать историческим примером. Еще в 2013 году британский журнал The Economist писал о том, что знают многие историки экономики: "Это далеко не случайно, что неумолимое восхождение к власти Адольфа Гитлера началось в ноябре 1923 года, в разгар гиперинфляции в Германии". Американские финансисты правы, когда опасаются политических последствий действий Федрезерва, но они не могут их остановить. Более того, их нынешние действия заставляют задать неудобный вопрос: а может быть, они хотят именно этих последствий? 