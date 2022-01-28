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США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Украины
28 января 2022, 03:50 • 18 • Политика
Власти США решили созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.
По словам постоянного представителя США при ООН, Вашингтон намерен поднять вопрос об "угрожающем поведении России". В частности, речь идёт о том, что Москва якобы наращивает военную группировку возле украинской границы.
Американские СМИ муссируют фейк о стягивании русских войск к границе с декабря прошлого года. При этом все они ссылаются либо на анонимные источники, либо на сомнительные ролики в соцсетях, снятые непонятно где и когда.
Россия неоднократно опровергала эти сообщения и указывала, что она не планирует ни на кого нападать. Тем не менее западные политики не перестают говорить о якобы готовящемся вторжении русских, которое американская пресса сначала назначила на январь, а потом - на февраль.
В Москве опасаются, что эта информационная атака может быть подготовкой к большому наступлению ВСУ на Донбасс.
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