США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Украины

Власти США решили созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

По словам постоянного представителя США при ООН, Вашингтон намерен поднять вопрос об "угрожающем поведении России". В частности, речь идёт о том, что Москва якобы наращивает военную группировку возле украинской границы.

Американские СМИ муссируют фейк о стягивании русских войск к границе с декабря прошлого года. При этом все они ссылаются либо на анонимные источники, либо на сомнительные ролики в соцсетях, снятые непонятно где и когда.

Россия неоднократно опровергала эти сообщения и указывала, что она не планирует ни на кого нападать. Тем не менее западные политики не перестают говорить о якобы готовящемся вторжении русских, которое американская пресса сначала назначила на январь, а потом - на февраль.

В Москве опасаются, что эта информационная атака может быть подготовкой к большому наступлению ВСУ на Донбасс.