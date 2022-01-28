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США созвали Совбез ООН ради фейка о "вторжении" России на Украину: Заседание через 3 дня
28 января 2022, 19:00 • 31 • Политика
Идея о "вторжении" России на Украину, в которой США убеждают мир уже не первый месяц, подтолкнула Вашингтон к организации заседания Совета безопасности ООН. Заседание состоится через три дня.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что последние несколько недель проводились "тесные консультации" как с Украиной, так и с партнёрами в Совете безопасности.
"Соединённые Штаты созвали открытое заседание Совета безопасности для обсуждения <…> угрожающего поведения России в отношении Украины и наращивания русских войск на границах Украины и Белоруссии", - сказано в заявлении Томас-Гринфилд.
Штаты хотят добиться "полного внимания Совета", добавила постпред США.
Несколькими часами позднее постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль заявила журналистам, что заседание действительно состоится. Оно пройдёт в ближайший понедельник, то есть 31 января. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
Запад несколько месяцев муссирует тему якобы предстоящего "вторжения" России на Украину. Москва неоднократно отрицала все обвинения в якобы планируемом нападении. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, США, НАТО и ЕС впустую нагнетают напряжённость.
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