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США создают цифровое НАТО. В России предупредили участников "саммита за демократию"

12 декабря 2021, 19:40  •  68 • Политика
В России предупредили участников инициированного США "саммита за демократию" об опасности. Замглавы Совбеза России Юрий Аверьянов заявил о том, что США создают цифровое подобие НАТО.
Так он прокомментировал завершившийся виртуальный "саммит за демократию", который 9-10 декабря провели США. По словам Аверьянова, Америка никак не может смириться с тем, что она теряет статус мирового жандарма, а мир перестаёт быть однополярным. Чтобы сохранить ускользающее влияние, Штаты решили разделить мир на "своих" и "чужих". В результате "свои" были признаны демократами и получили приглашение на саммит, а "чужие" - нет.
Замглавы Совбеза России предупредил участников саммита, что они напрасно радуются дружбе с Америкой. Ведь быть "своим" - значит лишиться части суверенитета. И полностью подчиниться воле Вашингтона.
Союзники должны не только идти в фарватере американской политической повестки, но и внедрять у себя американские технологические стандарты, чтобы США было удобнее влиять на выборы и контролировать СМИ за рубежом. Таким образом, создается некий цифровой аналог НАТО - закрытый западный клуб, где все подчиняются "старшему брату".
Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО. Суверенным государствам прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple и Amazon,
- пояснил Аверьянов в интервью "Российской газете".
Напомним, что на "саммит за демократию" получило приглашение множество стран с сомнительными демократическими достижениями. Речь, в частности, идёт об Украине, Пакистане и Анголе. При этом Россия, Китай, Турция и Венгрия приглашений не получили.

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