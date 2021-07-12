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США создают "зону управляемого хаоса" для давления на Россию

12 июля 2021, 21:20  •  139 • В мире
США создают "зону управляемого хаоса" для давления на Россию, считает Александр Михайлов. Ею станет Афганистан. По его мнению, заявления, которыми Вашингтон сопровождает вывод своих войск из этой республики, - лишь прикрытие.
США продолжают выводить свои войска с территории Афганистана, операция полностью завершится к середине сентября этого года, подчеркнула ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Интервью".
На этом фоне в республике наметилась серьёзная эскалация военного конфликта. Официальный Кабул уже не в состоянии скрывать, что не справляется с натиском боевиков.
Отряды "Талибана"* отбили почти все пограничные блокпосты. Согласно сведениям начальника объединённого штаба ОДКБ Анатолия Сидорова, радикалы практически целиком взяли под свой контроль границу с Таджикистаном.
Между тем именно там - вблизи города Курган-Тюбе - располагается самая крупная иностранная русская база. Столкновения на севере Афганистана отмечаются всего лишь в 70 км от неё.
Гость студии, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, обратил внимание, что американские власти тем самым, с одной стороны, умывают руки, а с другой - предлагают правдоподобную версию событий "для внутреннего пользования".
Так, президент США Джо Байден уже заявил, что этот шаг позволит 15 тысячам солдат вернуться на родину к своим семьям - мол, они слишком долго проливали кровь на чужой земле.
За этими благими тезисами готовится почва для превращения Афганистана в зону управляемого хаоса, через которую американцы планируют давить как на Китай, так и на постсоветское пространство. То есть на азиатские республики и через них - на Россию, - отметил собеседник "Первого русского".
*"Талибан" - Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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