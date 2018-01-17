США создают очередной ИГИЛ специально для Турции

• 234 • В мире

Вашингтон "тайно" поставил сирийским курдам переносные зенитно-ракетные комплексы, сообщают СМИ со ссылкой на Al Masdar.

По данным арабского информагентства, партия ПЗРК прибыла в контролируемый Курдскими отрядами народной самообороны (YPG) Африн в сирийской провинции Алеппо на прошлой неделе.

США и так вооружают курдов

Ввиду своей конфиденциальности и неподтвержденности официальными ведомствами, данная информация не может не вызвать сомнения. И российские, и многие другие СМИ ссылаются на ИА Al Masdar, а оно, в свою очередь, на собственный «инсайд».

Несколько удивляет пассивная реакция американских СМИ, не пытающихся опровергнуть информацию, ставящую под сомнение альянс США и Турции в рамках НАТО. К слову, Bloomerg и BBC причисляют Al Masdar к проасадовским медиа после антиамериканского освещения событий в Хан-Шейхуне.

США даже без отправки ЗРК ­– общепризнанный союзник YPG ещё с начала борьбы против ИГИЛ (организация, запрещенная в России). «Исламское государство» повержено, но американские военные базы в курдских кантонах Кобани и Джазира остались. Поставки вооружений и боеприпасов США курдам, несмотря на возмущение Турции, не прекращаются. Как сообщал «Царьград» в июне, только за 10 дней Вашингтон направил партии «Демократический союз» (PYD) 130 фур с оружием.

Курдские «Силы пограничной безопасности» и угрозы Эрдогана

Читайте также 16:32 - 15 Января США загоняют Турцию в войну Своей поддержкой курдов Вашингтон заставляет Турцию метаться

Развитие событий в треугольнике «США-Турция-курды» логически допускает следующий, на первый взгляд, спекулятивный сценарий.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «оторвёт головы» боевикам YPG, если они не уйдут из Африна. А США он предупредил, чтобы те «не мешались под ногами». ВВС Турции, обстрелявшие накануне курдские позиции, и стягивающаяся к сирийской границе турецкая техника нагнетают угрозу интервенции Анкары в Африне. По словам Эрдогана, это может произойти в любой день.

И второе предшествующее событие – ещё более конкретное. США объявили о формировании 30-тысячных «Сил пограничной безопасности» (BSF) на базе «Демократических сил Сирии» (SDF), костяк в которых составляют боевики YPG. Американские инструкторы займутся обучением боевых групп. BSF будут контролировать северную границу с Турцией, юго-восточные границы с Ираком и дислоцированы вдоль реки Евфрат, где проходит граница между асадовскими силами и SDF.

План США по созданию «сил безопасности» опасен как для Турции, так и для союзника России Башара Асада. На встрече со своими натовскими коллегами в Брюсселе начальник генштаба Турции Улусу Акар предупредил, что его страна «не позволит» YPG продолжать получать помощь. 16 января Акару предстоит очная ставка с председателем объединённого комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом. В тот же день глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу встретится в Ванкувере с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Накануне Чавушоглу говорил, что «Вашингтон не вправе принимать решение по созданию «сил безопасности границы» на севере Сирии». Судя по опыту, добиться туркам от американцев уступок вряд ли удастся. Что говорить о генералах и министрах, когда Эрдоган лично получил заверения от Дональда Трампа о прекращении поставок, но почти сразу после этого обвинил США в обмане.

Бойцы YPG. Фото: www.globallookpress.com

«Силы безопасности» - легализация YPG в качестве законной милиции, альтернативной армии САР. МИД Сирии уже назвал шаг «явной агрессией в отношении суверенитета и территориальной целостности» страны. Приверженная единству и неделимости Сирии Россия также обеспокоена инициативой США. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил опасения о том, что передача 1/5 территории Сирии SDF «под руководством США» наводит на мысль, что «взят курс на раздел Сирии».

США играют с огнём

В контексте подготавливаемой Турцией операции в Африне очередная поддержка в виде тренировки BSF и возможной поставки ЗРК подливает «масла в огонь». В интервью «Царьграду» главный редактор «МК Турция» Яшар Ниязбаев отметил, что новость о ЗРК пока не вызвала резонанс в Турции, т.к. «по мнению местных СМИ, источник (Al Masdar) близок к Асаду». Эксперт предупредил о разрушительных последствиях для турецко-американских отношений, если всё же поставки окажутся не «фейком»:

Если ЗРК действительно попадут в руки сирийских курдов, это, безусловно, станет точкой невозврата в отношениях Анкары и Вашингтона. Так как, по мнению Турции, часть оружия, которое попадает в руки YPG, в дальнейшем переходит и в руки РПК. А значит у группировки, которая ведет военные действия на территории Турции, будет оружие для борьбы с турецкой авиацией.

Так что речь идёт не только непосредственно о турецкой военной операции в Африне, но и угрозе дестабилизации востока Турции, где сильны позиции РПК. В свою очередь, возможность передачи ПЗРК сирийскими курдами может ускорить вмешательство Анкары в курдский кантон.

Трампу мешают уйти с Ближнего Востока

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что американские ПЗРК опасны и для российской авиации, в том числе гражданской:

Когда они окажутся в руках террористов, то не исключено, что эти ПЗРК будут использоваться против пассажирских самолетов. Ну, вот это вот примеры неразборчивости Соединенных Штатов в торговле оружием и в поддержке непредсказуемых военизированных формирований.

Востоковед Саид Гафуров считает, что поставки вооружений курдам организуются силами, заинтересованными в предотвращении ухода США из Ближнего Востока:

У США отсутствует единство внешней политики, то есть внешняя политика является результирующей от выполнения большого количества часто разнонаправленных интересов, и там существуют силы, для которых очень серьезным ущербом и материальным, и карьерным, и моральным будет, если США, как планирует Трамп, уйдут с Ближнего Востока и сконцентрируются на Дальнем Востоке, где возникла новая угроза для США.

Как бы то ни было, последовательный курс Соединенных Штатов на курирование курдов, будь то в Ираке или Сирии, и вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме, свидетельствует об одном. Карта полковника Ральфа Петерса, по которой обучают американских военных, лежит в основе многих действий США на Ближнем Востоке. Неотъемлемая часть «Нового Ближнего востока» Петерса – Курдистан, вбирающий в себя территории с курдским населением Турции, Ирана, Ирака и Сирии.

Гасанов Камран