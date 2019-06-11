Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пакеты исчезнут из магазинов? Роспотребнадзор и Минприроды требуют запрета на од...
«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером
Украина "теряет любую репутацию": В Нацбанке объяснили экономический с...
Разведчик ВВС США создал аномалию над Калининградом - источник
Главная / В мире

США создают оборонного гиганта в ответ России

11 июня 2019, 12:39  •  72 • В мире
Крупнейшие компании США United Technologies и Raytheon, работающие в авиационной и оборонной отраслях соответственно, объявили о грядущем объединении. Для чего это делается и к чему приведёт?
Автор:
Кучер Егор
Новость о скором объединении компаний United Technologies и Raytheon – уже на первых полосах всех центральных американских СМИ. Шутка ли – слияние в одно целое одного из основных поставщиков Пентагона и крупного производителя авиационной техники. Новость об этом становится интереснее, если учесть особенности производственного сектора США.
В Америке только на нужды Пентагона, гражданской авиации или для NASA работают десятки крупных компаний и сотни небольших отраслевых предприятий. Например, в космических разработках для США участвуют SpaceX, Blue Origin, United Launch Alliance (ULA, объединяет Lockheed Martin и Boeing), Northrop Grumman.
В авиационной сфере ключевым поставщиком авионики для самолётов является United Technologies. Она делает системы связи, бортовое оборудование по заказу Boeing или Airbus, а также реактивные двигатели для истребителей. А Raytheon – вообще ключевой поставщик Пентагона, так как именно эта компания производит знаменитые ракетные комплексы Patriot и крылатые ракеты Tomahawk.
И хотя пока новости о создании крупнейшего авиационно-оборонного альянса в США оцениваются в основном как громкое событие в сфере бизнеса, совершенно очевидно, что такое слияние повлияет и на оборонный потенциал Америки. Для чего же в конечном счёте эти компании решили объединиться, к каким последствиям это приведёт и плохая ли это новость для России?
Союз равных
О грядущем объединении гигантов первым сообщило издание Wall Street Journal. По его данным, компании уже находятся на финальной стадии переговоров.
«Компании, которые в совокупности имеют рыночную стоимость около 166 млрд долларов, могут объявить о сделке в ближайшие дни, если переговоры неожиданно не прекратятся в последнюю минуту», – сообщает издание со ссылкой на представителя отрасли.
Фото: BrianPIrwin / Shutterstock.com
Точные условия сделки пока неизвестны, однако источники уже озвучили ключевые параметры соглашения о слиянии. Новая компания получит название Raytheon Technologies со штабом в городе Бостон. Доли в альянсе будут распределены почти поровну: акционерам United Technologies будет принадлежать около 57%, 43% получит Raytheon. Новую компанию возглавит председатель правления United Technologies Грег Хейс, а совет директоров – глава Raytheon Томас Кеннеди. В совет директоров компании войдут восемь директоров из United Technologies и семь из Raytheon.
«С учётом сторонних доходов совокупная рыночная стоимость компаний, вероятно, составит по-прежнему более 100 млрд долларов. Новое подразделение станет второй по величине компанией в мире в области аэрокосмической и оборонной промышленности после Boeing», – пишет издание.
Raytheon Technologies рассматривается не только как конкурент Boeing, но даже отчасти и United Launch Alliance, в которую входят и Boeing, и Lockheed Martin. Ведь любая отрасль экономики США вне зависимости от того, насколько она жизненно важна для государственных интересов, это всё-таки поле борьбы корпораций и бизнес-интересов.
Для производителя ракет Tomahawk Raytheon сделка открывает доступ к быстро развивающемуся коммерческому аэрокосмическому сектору через United Technologies, которая делает всё от реактивных двигателей до органов управления кабины пилотов, сидений самолётов и пассажирских салонов. United Technologies взамен получит выход в оборонный сектор и поддержку в сфере кибербезопасности,
– сообщает об этом CNBC.
Tomahawk. Фото: www.globallookpress.com
Итак, первая функция новой компании – создание мощного конгломерата, который станет конкурентом целой массе компаний в США. При этом сам конгломерат начал формироваться уже достаточно давно.
Так, United Technologies ранее уже проглотила компанию Pratt & Whitney, которая производит двигатели для «гордости Пентагона» и самого дорогостоящего оборонного проекта – истребителей F-35. Перед этим предприятие Грега Хейса купило компанию Rockwell – одного из ведущих производителей запасных частей и электронного оборудования для авиастроительной отрасли.
Большие планы
Это позволяет говорить о том, что оборонные и авиационные активы компаний США сливаются в одно целое, компании открывают друг перед другом смежные отрасли и рынки сбыта.
Сегодняшний день для наших компаний – волнительный день перемен. Он открывает перед нами большие возможности для будущего успеха. Raytheon Technologies продолжит работать в сфере инноваций, но уже с расширенным портфелем заказов для аэрокосмической и оборонной промышленности,
– приводит USA Today заявление главы Raytheon Томаса Кеннеди.
Томас Кеннеди. Фото: www.globallookpress.com
Как сообщает Associated Press, компании уже заявили, что, объединившись, смогут быстрее создавать новые технологии, так как будут делить расходы на исследования и разработку в размере 8 млрд долларов в год, располагая общим штатом в 60 тыс. инженеров. Но главная цель за всеми подробностями и новыми горизонтами для компаний видна не сразу.
«Raytheon Technologies сосредоточится на гиперзвуковой технике – транспортных средствах или оружии, которые могут летать быстрее скорости звука, а также на системах разведки и наблюдения, искусственном интеллекте для коммерческой авиации и кибербезопасности для самолётов», – сообщает AP.
Таким образом, перед нами огромный альянс с огромным бюджетом и большим штатом сотрудников. Задача – догнать Россию в создании гиперзвукового оружия. Под эту цель, не считая прочих нужд ВПК США, компания намерена привлечь максимум бюджетных средств.
Bloomberg отмечает, что цель объединённой компании – получить как можно больше средств оборонного бюджета США, утверждённого президентом Дональдом Трампом. И постараться, чтобы деньги эти не ушли к конкурентам.
Бюджет, предложенный администрацией президента Дональда Трампа и демократами, свидетельствует о том, что военные расходы США в 2020 году достигнут самого высокого уровня со времён Второй мировой войны, за исключением нескольких лет в разгар войны в Ираке», – сказано в сообщении.
Есть проблемы
Однако у любого подобного действия в секторах американской экономики есть и противодействие. Во-первых, Raytheon Technologies своим созданием нанесёт очень серьёзный удар по Boeing, которая испытывает проблемы с лайнером 737 MAX. Аналитики Bloomberg полагают, что в условиях проблем Boeing аэрокосмические активы Raytheon Technologies окажутся почти на равных с активами авиационного гиганта, однако у альянса будет больше пространства для переговоров с заказчиками.
Поставил ультиматум: Трамп пригрозил новыми санкциями Си Цзиньпину
Во-вторых, United Technologies – это не только авионика, оборудование и двигатели. В данный момент бизнес компании диверсифицирован, в неё входят также производитель кондиционеров Carrier и изготовитель лифтов Ottis. Материнская компания уже объявила, что намерена отторгнуть эти активы от себя, чтобы сосредоточиться на оборонной сфере. Однако пока этого не сделано, и возможно, Raytheon не пришлось делить деньги на гиперзвук с расходами на гражданские лифты.
Фото: www.globallookpress.com
Наконец, сделка пока не прошла проверку антимонопольных органов. И против образования альянса неожиданно выступает Пентагон. И у Минобороны США есть своё объяснение такой позиции.
Известно, что два крупных производителя коммерческих самолётов – Boeing и Airbus, а также Пентагон пользуются своей покупательской способностью, чтобы получать уступки от поставщиков, и не приветствуют потенциальное снижение конкуренции между ними,
– отмечает Reuters.
Это означает, что если раньше у Пентагона был бы выбор между разными производителями авионики, двигателей и ракет для истребителей, то теперь всё это он сможет покупать у Raytheon Technologies в едином лице и по неконкурентоспособной цене, тогда как раньше в силу разности предложений на ранке военные могли выбирать то, что дешевле. Вступающие в альянс компании, как отмечается, будут давить на то, что у них и без всякого объединения одни и те же заказчики, а значит, никакого нарушения антимонопольного законодательства как бы и нет.
Подводя итог, стоит отметить, что в оборонном секторе США, действительно, намечаются перемены. Ведь если United Technologies удовлетворяла потребности массы гражданских заказчиков, включая даже заказы от Boeing и Airbus, то теперь все силы будут брошены на военную сферу. Это значит в перспективе укрепление оборонного потенциала США в погоне за российским гиперзвуком и технологиями современных крылатых ракет. Налицо слияние оборонного, авиационного и аэрокосмического секторов американской экономики.
Помешать этому могут лишь особенности ведения крупного бизнеса в Америке – необходимость заткнуть конкурентов и договориться с властями, убедив их в пользе такого альянса. Однако Пентагон тоже старается не тратить лишних средств, и тем интереснее будет наблюдать за финальной сделкой, которая поставит чиновников и корпорации перед выбором между деньгами и национальными интересами государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
10 июня 2019, 20:24
Встать плечом к плечу: Тимошенко призвала демократические силы к объединению
10 июня 2019, 20:24
Поставил ультиматум: Трамп пригрозил новыми санкциями Си Цзиньпину
11 июня 2019, 09:24
"Расплата за С-400": Турецкие пилоты, обучающиеся в США на F-35, отстранены от полетов
11 июня 2019, 12:39
Самолет-призрак в Сирии? Сбитый почти 60 лет назад американский борт заметили у российских баз
11 июня 2019, 12:39
США создают оборонного гиганта в ответ России
10 июня 2019, 23:24
«Членство в ЕС дорого обошлось королевству»: кто борется за пост премьера Великобритании
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июня 2019, 02:54
"Мы не в Сирии и у нас не Ирак": Лукашенко перед Европейскими играми загово...
11 июня 2019, 02:54
Считавшаяся пропавшей самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца...
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствую...
11 июня 2019, 02:54
Возобновить перелеты в Россию: Автор исков против Порошенко поставил три условия Киев...
11 июня 2019, 06:09
"Я скажу сенсационную фразу": Порошенко заявил, что экономической блокады Д...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2019, 05:54
"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за возможного снятия блокады с Донбасса
05 июня 2019, 10:24
Война в Донбассе может обернуться Третьей мировой? Савченко заявила о фатальной ошибке Киева
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
06 июня 2019, 05:54
"Надеюсь, он на меня не обидится": Лавров раскрыл содержание секретной беседы с Керри о Крыме
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
05 июня 2019, 00:39
"Жест отчаяния": В Госдуме оценили "мародёрский" законопроект Верховной рады Украины
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.