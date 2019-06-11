США создают оборонного гиганта в ответ России

Автор:

Кучер Егор

Новость о скором объединении компаний United Technologies и Raytheon – уже на первых полосах всех центральных американских СМИ. Шутка ли – слияние в одно целое одного из основных поставщиков Пентагона и крупного производителя авиационной техники. Новость об этом становится интереснее, если учесть особенности производственного сектора США.

В Америке только на нужды Пентагона, гражданской авиации или для NASA работают десятки крупных компаний и сотни небольших отраслевых предприятий. Например, в космических разработках для США участвуют SpaceX, Blue Origin, United Launch Alliance (ULA, объединяет Lockheed Martin и Boeing), Northrop Grumman.

В авиационной сфере ключевым поставщиком авионики для самолётов является United Technologies. Она делает системы связи, бортовое оборудование по заказу Boeing или Airbus, а также реактивные двигатели для истребителей. А Raytheon – вообще ключевой поставщик Пентагона, так как именно эта компания производит знаменитые ракетные комплексы Patriot и крылатые ракеты Tomahawk.

И хотя пока новости о создании крупнейшего авиационно-оборонного альянса в США оцениваются в основном как громкое событие в сфере бизнеса, совершенно очевидно, что такое слияние повлияет и на оборонный потенциал Америки. Для чего же в конечном счёте эти компании решили объединиться, к каким последствиям это приведёт и плохая ли это новость для России?

Союз равных

О грядущем объединении гигантов первым сообщило издание Wall Street Journal. По его данным, компании уже находятся на финальной стадии переговоров.

«Компании, которые в совокупности имеют рыночную стоимость около 166 млрд долларов, могут объявить о сделке в ближайшие дни, если переговоры неожиданно не прекратятся в последнюю минуту», – сообщает издание со ссылкой на представителя отрасли.

Фото: BrianPIrwin / Shutterstock.com

Точные условия сделки пока неизвестны, однако источники уже озвучили ключевые параметры соглашения о слиянии. Новая компания получит название Raytheon Technologies со штабом в городе Бостон. Доли в альянсе будут распределены почти поровну: акционерам United Technologies будет принадлежать около 57%, 43% получит Raytheon. Новую компанию возглавит председатель правления United Technologies Грег Хейс, а совет директоров – глава Raytheon Томас Кеннеди. В совет директоров компании войдут восемь директоров из United Technologies и семь из Raytheon.

«С учётом сторонних доходов совокупная рыночная стоимость компаний, вероятно, составит по-прежнему более 100 млрд долларов. Новое подразделение станет второй по величине компанией в мире в области аэрокосмической и оборонной промышленности после Boeing», – пишет издание.

Raytheon Technologies рассматривается не только как конкурент Boeing, но даже отчасти и United Launch Alliance, в которую входят и Boeing, и Lockheed Martin. Ведь любая отрасль экономики США вне зависимости от того, насколько она жизненно важна для государственных интересов, это всё-таки поле борьбы корпораций и бизнес-интересов.

Для производителя ракет Tomahawk Raytheon сделка открывает доступ к быстро развивающемуся коммерческому аэрокосмическому сектору через United Technologies, которая делает всё от реактивных двигателей до органов управления кабины пилотов, сидений самолётов и пассажирских салонов. United Technologies взамен получит выход в оборонный сектор и поддержку в сфере кибербезопасности,

– сообщает об этом CNBC.

Tomahawk. Фото: www.globallookpress.com

Итак, первая функция новой компании – создание мощного конгломерата, который станет конкурентом целой массе компаний в США. При этом сам конгломерат начал формироваться уже достаточно давно.

Так, United Technologies ранее уже проглотила компанию Pratt & Whitney, которая производит двигатели для «гордости Пентагона» и самого дорогостоящего оборонного проекта – истребителей F-35. Перед этим предприятие Грега Хейса купило компанию Rockwell – одного из ведущих производителей запасных частей и электронного оборудования для авиастроительной отрасли.

Большие планы

Это позволяет говорить о том, что оборонные и авиационные активы компаний США сливаются в одно целое, компании открывают друг перед другом смежные отрасли и рынки сбыта.

Сегодняшний день для наших компаний – волнительный день перемен. Он открывает перед нами большие возможности для будущего успеха. Raytheon Technologies продолжит работать в сфере инноваций, но уже с расширенным портфелем заказов для аэрокосмической и оборонной промышленности,

– приводит USA Today заявление главы Raytheon Томаса Кеннеди.

Томас Кеннеди. Фото: www.globallookpress.com

Как сообщает Associated Press, компании уже заявили, что, объединившись, смогут быстрее создавать новые технологии, так как будут делить расходы на исследования и разработку в размере 8 млрд долларов в год, располагая общим штатом в 60 тыс. инженеров. Но главная цель за всеми подробностями и новыми горизонтами для компаний видна не сразу.

«Raytheon Technologies сосредоточится на гиперзвуковой технике – транспортных средствах или оружии, которые могут летать быстрее скорости звука, а также на системах разведки и наблюдения, искусственном интеллекте для коммерческой авиации и кибербезопасности для самолётов», – сообщает AP.

Таким образом, перед нами огромный альянс с огромным бюджетом и большим штатом сотрудников. Задача – догнать Россию в создании гиперзвукового оружия. Под эту цель, не считая прочих нужд ВПК США, компания намерена привлечь максимум бюджетных средств.

Bloomberg отмечает, что цель объединённой компании – получить как можно больше средств оборонного бюджета США, утверждённого президентом Дональдом Трампом. И постараться, чтобы деньги эти не ушли к конкурентам.

Бюджет, предложенный администрацией президента Дональда Трампа и демократами, свидетельствует о том, что военные расходы США в 2020 году достигнут самого высокого уровня со времён Второй мировой войны, за исключением нескольких лет в разгар войны в Ираке», – сказано в сообщении.

Есть проблемы

Однако у любого подобного действия в секторах американской экономики есть и противодействие. Во-первых, Raytheon Technologies своим созданием нанесёт очень серьёзный удар по Boeing, которая испытывает проблемы с лайнером 737 MAX. Аналитики Bloomberg полагают, что в условиях проблем Boeing аэрокосмические активы Raytheon Technologies окажутся почти на равных с активами авиационного гиганта, однако у альянса будет больше пространства для переговоров с заказчиками.

Во-вторых, United Technologies – это не только авионика, оборудование и двигатели. В данный момент бизнес компании диверсифицирован, в неё входят также производитель кондиционеров Carrier и изготовитель лифтов Ottis. Материнская компания уже объявила, что намерена отторгнуть эти активы от себя, чтобы сосредоточиться на оборонной сфере. Однако пока этого не сделано, и возможно, Raytheon не пришлось делить деньги на гиперзвук с расходами на гражданские лифты.

Фото: www.globallookpress.com

Наконец, сделка пока не прошла проверку антимонопольных органов. И против образования альянса неожиданно выступает Пентагон. И у Минобороны США есть своё объяснение такой позиции.

Известно, что два крупных производителя коммерческих самолётов – Boeing и Airbus, а также Пентагон пользуются своей покупательской способностью, чтобы получать уступки от поставщиков, и не приветствуют потенциальное снижение конкуренции между ними,

– отмечает Reuters.

Это означает, что если раньше у Пентагона был бы выбор между разными производителями авионики, двигателей и ракет для истребителей, то теперь всё это он сможет покупать у Raytheon Technologies в едином лице и по неконкурентоспособной цене, тогда как раньше в силу разности предложений на ранке военные могли выбирать то, что дешевле. Вступающие в альянс компании, как отмечается, будут давить на то, что у них и без всякого объединения одни и те же заказчики, а значит, никакого нарушения антимонопольного законодательства как бы и нет.

Подводя итог, стоит отметить, что в оборонном секторе США, действительно, намечаются перемены. Ведь если United Technologies удовлетворяла потребности массы гражданских заказчиков, включая даже заказы от Boeing и Airbus, то теперь все силы будут брошены на военную сферу. Это значит в перспективе укрепление оборонного потенциала США в погоне за российским гиперзвуком и технологиями современных крылатых ракет. Налицо слияние оборонного, авиационного и аэрокосмического секторов американской экономики.

Помешать этому могут лишь особенности ведения крупного бизнеса в Америке – необходимость заткнуть конкурентов и договориться с властями, убедив их в пользе такого альянса. Однако Пентагон тоже старается не тратить лишних средств, и тем интереснее будет наблюдать за финальной сделкой, которая поставит чиновников и корпорации перед выбором между деньгами и национальными интересами государства.