США создают коалицию против "Северного потока - 2": Помпео раскрыл планы Вашингтона

США создают коалицию для борьбы с завершением строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал глава Госдепа Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild.

Откровенно вредительские и даже враждебные по отношению к экономике Германии и Европы действия США американский госсекретарь оправдывает "заботой" о безопасности ЕС. По словам Помпео, Вашингтон видит в проекте "Северный поток - 2" угрозу Европе и Украине.

Мы надеемся, что газопровод "Северный поток - 2" не будет завершён. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, чтобы этого не произошло, - прямо сказал глава дипломатии США.

Он выразил надежду, что после инцидента с Навальным в Берлине разделят точку зрения Вашингтона по поводу проекта газопровода.

Напомним, что США сами хотят продавать газ Европе. Однако американский СПГ не в состоянии выдержать конкуренцию с более дешёвым российским "голубым топливом". По этой причине Вашингтон всеми правдами и неправдами стремится похоронить "Северный поток - 2".