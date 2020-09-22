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США создают коалицию против "Северного потока - 2": Помпео раскрыл планы Вашингтона
22 сентября 2020, 06:35 • 61 • Политика
Помпео заявил о создании коалиции против "Северного потока - 2". "Мы надеемся, что газопровод "Северный поток - 2" не будет завершён", - сказал глава Госдепа США немецким СМИ.
США создают коалицию для борьбы с завершением строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал глава Госдепа Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild.
Откровенно вредительские и даже враждебные по отношению к экономике Германии и Европы действия США американский госсекретарь оправдывает "заботой" о безопасности ЕС. По словам Помпео, Вашингтон видит в проекте "Северный поток - 2" угрозу Европе и Украине.
Он выразил надежду, что после инцидента с Навальным в Берлине разделят точку зрения Вашингтона по поводу проекта газопровода.
Напомним, что США сами хотят продавать газ Европе. Однако американский СПГ не в состоянии выдержать конкуренцию с более дешёвым российским "голубым топливом". По этой причине Вашингтон всеми правдами и неправдами стремится похоронить "Северный поток - 2".
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