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США создают для стран СНГ образ врага и уничтожают наши ценности - Нарышкин
23 сентября 2019, 19:09 • 75 • Политика
В Службе внешней разведки России заявили об ухудшении международной обстановки. Кроме того, Сергей Нарышкин подчеркнул: США создают для стран СНГ образ врага и уничтожают наши ценности.
Заседание руководителей органов безопасности и служб разведки стран - участниц СНГ в Казани проходит на фоне резкого обострения международной обстановки. С таким заявлением в ходе встречи в Казанской ратуши выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Свой тезис Нарышкин повторил не один раз, обращая внимание коллег на сложившуюся ситуацию. Угроза безопасности государств - участников СНГ, связанная с вмешательством внешних сил, и обуславливает взаимодействие органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества по их нейтрализации, пояснил Нарышкин.
"Мы видим, как наши политические оппоненты в США, странах НАТО пытаются усиленно влиять на страны Содружества, что они предпринимают активные попытки внедрить так называемые западные либеральные ценности в ущерб защищаемым нами истинным, общечеловеческим ценностям", - сказал Сергей Нарышкин.
В целом деятельность таких политических оппонентов направлена на формирование образа институтов государств в негативном ключе, добавил глава СВР. Это так называемое гибридное взаимодействие направлено на размывание традиций России, которые складывались в нашем обществе веками, а теперь в умах граждан представляются как нечто ненужное и вредное.
Кроме того, в ходе совещания говорили о проблеме реальных видимых шагов США, связанных с дестабилизацией ситуации в мире. Так, ФСБ России получила сведения о причастности США к вывозу террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) на территорию северных районов Афганистана. С заявлением выступил глава 5-й Службы ФСБ России Сергей Беседа в ходе совещания в Казани.
По словам Беседы, США таким образом пытались дестабилизировать ситуацию в регионе, полагая, что вывоз сместит равновесие на южных границах СНГ. А в перспективе спокойствие должно было прекратиться и в странах Центральной Азии.
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