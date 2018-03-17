США создали в Ракке угрозу эпидемии из-за погребенных под завалами трупов - МО России

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Американские войска отказываются предоставить миссиям ООН и гуманитарным организациям доступ в Ракку, что усугубляет и без того непростую ситуацию в городе, заявляют в Минобороны России.

Российское Министерство обороны обвинило США в недопуске гуманитарных организаций в Ракку. Сейчас, отмечают в оборонном ведомстве, в бывшую столицу самопровозглашенного халифата не могут попасть даже миссии ООН.

После того как курды и коалиционные силы выбили "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещенная на территории России террористическая организация), город лежит в руинах. Относительно безопасными остаются лишь несколько центральных кварталов. Остальная часть Ракки представляет опасность не только для проживания, но и простого нахождения в ней людей.

Под завалами в городских кварталах, разрушенных американской бомбежкой, погребено множество человеческих тел. С наступлением весеннего потепления они начинают представлять собой эпидемиологическую опасность.

"В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию", - указывается в заявлении МО России.

Также в ведомстве подчеркивают, что хоть в свое время США, Великобритания и другие страны коалиции активно добивались принятие резолюции Совбеза ООН № 2401 о прекращении огня в Сирии, сейчас они "абсолютно игнорируют собственные обязательства" в данном отношении.