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США советуют ЕС брать пример с Литвы в отношениях с Китаем

06 сентября 2021, 13:10  •  195 • Война
Испортив отношения с Китаем, Литва взялась устанавливать правила общения с Пекином для всего ЕС
На прошедшей неделе в Любляне (Словения) состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза, во время которой глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис внёс предложение о том, как должны развиваться в дальнейшем отношения Евросоюза и Китая. Литовский министр уверен: всё общение с Пекином должно проходить только в рамках формата «27+1», сотрудничество отдельных европейских стран с Китаем недопустимо.
«Евросоюз должен придерживаться своих ценностей и принципов, а также ему необходимо укрепить экономическую устойчивость и снизить зависимость от китайских торговых связей. Необходимо стратегически подходить к отношениям с Китаем. Отдельные повестки дня отношений государств-членов с Китаем не укрепляют ЕС. Если мы будем действовать по отдельности, не в формате «ЕС-27» – мы проиграем на многих фронтах»,
– цитирует выступление Ландсбергиса прибалтийский новостной портал Delfi.
По его словам, Евросоюзу необходимо во всех случаях, когда речь идёт о взаимоотношениях с Китаем, выступать единым фронтом с Североатлантическим альянсом, а также «с единомышленниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами».
За день до выступления Ландсбергиса в Любляне о своей поддержке Вильнюсу в его дипломатическом конфликте с Пекином заявили члены Конгресса Соединённых Штатов, положительно оценив «решительную волю Литвы в борьбе с растущим влиянием Коммунистической партии Китая (КПК) в Европе».
«Ваша страна лучше других понимает, что значит жить под давлением брутального автократического режима. Как прошлые поколения выступали против зла Советского Союза, так и вы сейчас восстаёте против Коммунистической партии Китая и наибольшей за последние десятилетия угрозы демократическому образу жизни»,
– говорится в письме, которое подписали 15 членов Конгресса США.
Конгрессмены поприветствовали и высоко оценили решение Литвы отказаться от сотрудничества с Китаем в формате «27+1», напомнив, что этот формат является частью более широкой китайской инициативы «Один пояс – один путь». Из Вашингтона напоминают: все эти китайские проекты на самом деле не экономические, как их преподносит Пекин, а политические. Цель же у Китая одна – установить политическое влияние на Евросоюз.
Конгрессмены также призывают все страны Евросоюза покинуть формат «27+1», хотя понимают, что сделать это будет непросто, поскольку Пекин «оказывает большое давление на тех, кто сопротивляется».
Вдохновлённый американской поддержкой, МИД Литвы решил отозвать своего посла в Китае «для консультаций».
Председатель группы сейма по связям с Тайванем Матас Мальдейкис сообщил, что посол Литвы в КНР Диана Мицкявичене в ближайшее время должна прибыть в Вильнюс.
Американские «табаки» в ЕС, как и прежде, заняты продвижением интересов США в Евросоюзе. Самое удивительное, что проамериканские режимы действуют в ущерб экономикам европейских стран, несмотря на то что ЕС эти режимы дотирует.
Ныне на повестке дня – противостояние Китаю.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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