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США совершили "последнюю попытку" сорвать покупку Турцией российских С-400 - СМИ
05 января 2019, 21:54 • 110 • Политика
США потребовали от Турции отказаться от российских С-400. В СМИ назвали это "последней попыткой" Вашингтона сорвать сделку между Анкарой и Москвой.
Власти США снова попытались сорвать сделку между Россией и Турцией о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Подробности "последней попытки" Вашингтона вбить клин между Анкарой и Москвой, сообщает издание "Йени шафак".
Отмечается, что новое требование США к Турции отказаться от покупки российских С-400 прозвучало на встрече американской делегации с представителями турецкого Минобороны и МИД. Издание называет это "последней попыткой" США помешать покупке С-400.
При этом сообщается, что российские комплексы обойдутся Турции дешевле, чем их американские аналоги. Оказалось, что Вашингтон даже не предложил Анкаре никаких скидок на продукцию своего военно-промышленного комплекса. Российский контракт на поставку С-400 оценивается в 2,5 миллиарда долларов, а американский на поставку комплексов Patriot - в 3,5 миллиарда долларов.
Напомним, что по мнению целого ряда как российских, так и западных военных экспертов, С-400 значительно превосходит своего американского конкурента Patriot. События на Ближнем Востоке показали, что американскую ПРО могут преодолеть даже устаревшие ракеты после соответствующей модификации.
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