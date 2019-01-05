США совершили "последнюю попытку" сорвать покупку Турцией российских С-400 - СМИ

США потребовали от Турции отказаться от российских С-400. В СМИ назвали это "последней попыткой" Вашингтона сорвать сделку между Анкарой и Москвой.

Власти США снова попытались сорвать сделку между Россией и Турцией о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Подробности "последней попытки" Вашингтона вбить клин между Анкарой и Москвой, сообщает издание "Йени шафак".

Отмечается, что новое требование США к Турции отказаться от покупки российских С-400 прозвучало на встрече американской делегации с представителями турецкого Минобороны и МИД. Издание называет это "последней попыткой" США помешать покупке С-400.

При этом сообщается, что российские комплексы обойдутся Турции дешевле, чем их американские аналоги. Оказалось, что Вашингтон даже не предложил Анкаре никаких скидок на продукцию своего военно-промышленного комплекса. Российский контракт на поставку С-400 оценивается в 2,5 миллиарда долларов, а американский на поставку комплексов Patriot - в 3,5 миллиарда долларов.

Напомним, что по мнению целого ряда как российских, так и западных военных экспертов, С-400 значительно превосходит своего американского конкурента Patriot. События на Ближнем Востоке показали, что американскую ПРО могут преодолеть даже устаревшие ракеты после соответствующей модификации.