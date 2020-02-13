США совершили эффектный "выстрел в собственную ногу": Россия выиграла от санкций

Автор:

Кучер Егор

Ни для кого в России не секрет, что наша страна эффективно адаптировалась к условиям санкций, сумев обернуть их себе на пользу. Промышленный и торговый лидер Евросоюза, Германия, пожалуй, наиболее пристально из всех европейских стран следит за этим процессом, и этому есть понятное объяснение.

По данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, в 2018 году немецкие компании инвестировали в Россию 3,2 млрд евро, что стало рекордом за предыдущие 10 лет. Это говорит о том, что в условиях санкций немецкий бизнес лишь нарастил вложения в свои предприятия в России. Инвестиции продолжились и в 2019 году.

Между тем Россия существенно увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США. И это при том, что американцы благодаря так называемой сланцевой революции стали добывать на порядок больше "чёрного золота" и даже опередили Россию по мировому экспорту. Этот парадокс напрямую связан с нынешней агрессивной, но во многом бессистемной санкционной политикой Вашингтона. Сейчас об этом впервые открыто заявили и в Германии, где всё чаще звучат голоса за снятие санкций с России.

Вот это поворот

Настоящую отповедь американской санкционной политике накануне устроило одно их центральных немецких СМИ — Die Welt. Материал так и озаглавлен: "Россия выигрывает от санкций США". Да, мы отчасти привыкли, что немцы в отношении России уже давно не занимают такой оголтелой санкционной позиции, как США. Да, немцы уже далеко не первый год говорят о вреде антироссийских санкций для Берлина. К тому же Германия сейчас и сама всё ближе подступает к санкционной пропасти из-за совместного с Россией газопровода "Северный поток — 2".

Словно в отместку за всю агрессию из Вашингтона в Берлине не только не собираются отворачиваться от этого по-настоящему необходимого немецкой экономике газопровода, но и тщательно препарируют вопрос американских санкций, указывая на их несостоятельность.

"США пытаются ограничить Россию в мировой торговле оружием, а также применяют санкции для торпедирования газопровода «Северный поток — 2», который сейчас строится. Однако за этой видимой конкуренцией другие тенденции менее заметны. Россия не только значительно увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов в США за последние два года, особенно в 2019 году. Как показывают данные Агентства энергетической информации США (EIA), за 11 месяцев 2019 года Россия даже стала вторым по величине поставщиком после Канады в октябре, опередив Мексику", — пишет немецкое издание.

С января по июнь 2019 года Россия поставила в США нефти и нефтепродуктов на 3,13 млрд долларов. Фото: bob63 / Shutterstock.com

В доказательство справедливости заявления издания приведём данные Федеральной таможенной службы России. Согласно им, только за период с января по июнь 2019 года Россия поставила в США нефти и нефтепродуктов на 3,13 млрд долларов, причём поставки росли от месяца к месяцу. Например, в январе 2019 года экспорт составил 416 млн долларов, а в мае — аж 819 млн долларов. Для сравнения: за тот же период 2018 года (с января по июнь) Россия продала нефти в США всего на 1,64 млрд долларов.

Примечательно, что резкий рост поставок российской нефти в США в мае наделал много шума и в самих Штатах. Тогда деловое информационное агентство Bloomberg ужаснулось происходящим и написало, что США только за первую половину мая получили из России на 13 танкерах почти 5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Это эквивалентно примерно половине суточной добычи нефти Россией. "В последнее время российские поставки в США, похоже, на стероидах", — заявило агентство.

Как говорилось в сообщении агентства, потребности американских нефтеперерабатывающих предприятий настолько высоки, что они даже готовы утроить закупку сырой нефти у России. Почему же так вышло? Ответ на этот вопрос дают уже немцы.

"Россия увеличила экспорт нефти в США в прошлом году, потому что Соединённые Штаты наложили санкции на Венесуэлу и Иран. В предыдущие годы США импортировали из Венесуэлы ежемесячно от 15 до 20 млн баррелей нефти и 2 млн баррелей нефтепродуктов, особенно тяжёлой нефти. Летом 2019 года этот импорт был полностью остановлен санкциями президента США Дональда Трампа, а американские нефтеперерабатывающие заводы обратились за помощью к России", — пишет Die Welt.

Добавим к этому и крайне ироничное замечание инвестбанка Caracas Capital Market, который отмечал тогда, что поставки российской нефти в США превысили максимум с 2011 года:

"По иронии русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединённым Штатам".

Россия извлекла выгоду из наложения санкций на Венесуэлу. Фото: Roman Camacho / Globallookpress

Выходит, что США совершили крайне эффектный "выстрел в собственную ногу", подставив свои же нефтеперерабатывающие компании и вынудив их просить помощи у подсанкционной России. Более унизительным для них было бы разве что обращение за помощью к Ирану.

Но почему же американцы не брали нефть где-то ещё? Например, в Канаде? Дело в том, что венесуэльская нефть является тяжёлой и характеризуется высоким содержанием серы, повышенной вязкостью. Многие американские НПЗ оборудованы для переработки именно такой нефти, а не, к примеру, лёгкой техасской. Как только Трамп решил душить режим Николаса Мадуро нефтяным эмбарго, американские НПЗ поняли, что заменить поставки из Венесуэлы им нечем. Нефть из Канады не годится, как и сырьё из Мексики. Но, как оказалось, годится нефть из России.

Санкции — не помеха

Очевидно, что США испытывают проблемы с тем, чтобы вынудить Европу снизить экономическое взаимодействие с Россией. И немецкий бизнес находится в авангарде тех, кто продолжает активно сотрудничать с Москвой. В одном из последних своих заявлений Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) сообщает, что немецкий гигант Henkel инвестирует 20 млн евро в расширение производства в подмосковном Ногинске. Общий объём инвестиций с 2014 года составил 65 млн евро.

Не стоит забывать и про немецкий автопром. С 2014 года вложения автопроизводителя Volkswagen составили уже более 500 млн евро. Средства эти пошли на заводы концерна в Калуге и Нижнем Новгороде. В апреле 2019 года на российский рынок пришёл знаменитый концерн Daimler, производящий автомобили Mercedes-Benz. В торжественной церемонии открытия завода в России приняли участие президент России Владимир Путин и министр экономики Германии Петер Альтмайер. Инвестиции Daimler составили более 250 млн евро.

Президент России Владимир Путин и министр экономики Германии Петер Альтмайер приняли участие в торжественной церемонии открытия завода по производству автомобилей Mercedes-Benz в России. Фото: kremlin.ru

Если добавить к этому рост товарооборота России и Германии, а также рекордный рост инвестиций, о котором сообщала ВТП, то остаётся неясным, о какой негативной роли санкций может идти речь. Сама ВТП отмечает, что те же санкции против "Северного потока — 2" в наибольшей степени носят декларативный характер, хоть и заставили швейцарского подрядчика Allseas отозвать своё трубоукладочное судно. Но достройка газопровода — лишь вопрос времени.

Нельзя игнорировать и тот факт, что санкции США, приведшие к обрушению рубля в 2018 году, положительно сказались на работе в России иностранных компаний. Более слабый рубль помог им снизить затраты. То есть тот же Volskwagen прилично сэкономил, за что должен сказать спасибо санкциям США. Россия же существенно нарастила продажу сырой нефти, а также частично заменила Иран в качестве поставщика "чёрного золота" в Турцию и другие страны. Опять же, спасибо США за санкции.

Таким образом, можно констатировать, что заявления немцев о выгоде санкций для России — очередное громкое подтверждение несостоятельности американской политики в этом отношении. При этом появление подобных материалов в основных немецких СМИ теперь уже отнюдь не кажется случайностью.