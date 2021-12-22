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США совершили большую ошибку, и Россия только выиграет от этого

22 декабря 2021, 23:00  •  127 • Политика
Политолог Константин Двинский проанализировал последствия американской "игры в гегемона". Соединённые Штаты совершили большую ошибку, но упорно не хотят это признавать. Впрочем, Россия только выигрывает.
"Доигрались в гегемона. США своими руками создали альянс России и Китая" - с таким заголовком опубликовал политолог статью в своём дзен-канале "Записки Двинского".
"Глобальной угрозой" геополитическим интересам США регулярно называются Россия и Китай. Об этом упоминал и глава американского Минобороны Ллойд Остин, когда в октябре выступал на встрече глав военных ведомств стран - членов НАТО. Теперь Вашингтон использует все доступные политические площадки, чтобы выставить Москву и Пекин своими врагами.
Англоязычное издание South China Morning Post, выходящее в Гонконге, отмечает, что США и их союзники всё более и более язвительны к России и Китаю, хотя могли бы искать компромисс. На этом фоне всё более актуальным становится русско-китайское сотрудничество.
Китай демонстрирует серьёзный экономический и военно-политический рост. Это уже давно не нравится Вашингтону. США нагнетают обстановку, транслируя идею эскалации напряжённости на границе России и Украины. НАТО снова и снова говорит об "агрессии" Москвы возле украинских границ, вторя Вашингтону.
Джо Байден в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным 7 декабря пригрозил новыми экономическими санкциями, если Москва совершит "опрометчивые действия". Только вот эффект был совсем не такой, как ожидалось.
Уже 15 декабря Владимир Путин и Си Цзиньпин более часа общались по видеосвязи, обсуждая в основном агрессивную политику коллективного Запада. Константин Двинский напомнил, что председатель КНР поблагодарил своего русского коллегу за то, что Москва мешает попыткам других государств поссорить Россию и Китай.
"Неплохой тренд, если помнить, что не так давно Вашингтон ставил перед собой задачу "вбить клин" в отношения Москвы и Пекина и не допустить их стратегического сближения", - заключил политолог.

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