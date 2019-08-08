США совершали "настоящие преступления против человечества": О чем молчат западные историки

Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его слова прокомментировал для Царьграда историк, писатель и публицист Константин Залесский.

По его мнению, на Западе, на уровне историков, на уровне людей, специально занимающихся историей, и на уровне политиков никто роль России особо не принижает. Но зато есть тенденция к преувеличению роли Союзников в победе над Гитлером.

"То есть, имеет место, скорее, не принижение роли России, Советского Союза, а ее замалчивание", - сказал Константин Залесский в интервью Царьграду.

Он отмечает, что особенно это заметно в так называемой "популярной истории" - истории, которая ориентирована на широкие круги населения западных стран. Там идёт активное замалчивание роли СССР во Второй мировой войне и преувеличение роли США, а также местных сил. Например в Польше любят преувеличивать роль армии Крайовы и польских войск 39-го года.

Во всех, книгах, которые издаются для широких кругов населения, 30 военных операций Союзников приходятся 3-4 операции СССР - битва за Сталинграда, Курская битва, план "Барбаросса" и битва за Берлин.

"Вот четыре операции, которые, в принципе, упоминаются. Притом, что, когда идет речь о Западе, там упоминаются (операции), вплоть до высадки в Союзников, в которой приняло участие порядка 10-20-ти тысяч человек, то есть, довольно незначительная операция", - рассказывает историк.

Это, естественно, результат государственной политики, а отнюдь не каких-то случайностей. Это последовательная политика, которая проводится и будет проводиться, добавил он.

Что касается ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, то их Константин Залесский считает преступлением против человечества. Также к военным преступлениям Союзников он относит ковровые бомбардировки, которые совершали Англия и Соединенные Штаты. По словам историка, в них погибло даже больше людей, чем от ядерных бомб.