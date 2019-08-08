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США совершали "настоящие преступления против человечества": О чем молчат западные историки
08 августа 2019, 21:24 • 139 • Политика
Глава СВР сопоставил вклад союзников в победу над Гитлером и бомбардировку Хиросимы США. По словам историка Константина Залесского, Запад целенаправленно замалчивает не только роль СССР во Второй Мировой войне, но и собственные "преступления против человечества".
Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его слова прокомментировал для Царьграда историк, писатель и публицист Константин Залесский.
По его мнению, на Западе, на уровне историков, на уровне людей, специально занимающихся историей, и на уровне политиков никто роль России особо не принижает. Но зато есть тенденция к преувеличению роли Союзников в победе над Гитлером.
Он отмечает, что особенно это заметно в так называемой "популярной истории" - истории, которая ориентирована на широкие круги населения западных стран. Там идёт активное замалчивание роли СССР во Второй мировой войне и преувеличение роли США, а также местных сил. Например в Польше любят преувеличивать роль армии Крайовы и польских войск 39-го года.
Во всех, книгах, которые издаются для широких кругов населения, 30 военных операций Союзников приходятся 3-4 операции СССР - битва за Сталинграда, Курская битва, план "Барбаросса" и битва за Берлин.
Это, естественно, результат государственной политики, а отнюдь не каких-то случайностей. Это последовательная политика, которая проводится и будет проводиться, добавил он.
Что касается ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, то их Константин Залесский считает преступлением против человечества. Также к военным преступлениям Союзников он относит ковровые бомбардировки, которые совершали Англия и Соединенные Штаты. По словам историка, в них погибло даже больше людей, чем от ядерных бомб.
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