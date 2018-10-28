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США сорвали отправку гуманитарной помощи беженцам Сирии

28 октября 2018, 07:09  •  182 • Политика
Отправку гумконвоя в лагерь «Рукбан» в Сирии отложили из-за США.
Отправка гуманитарного конвоя ООН в лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии оказалась сорвана по вине военных США, которые так и не смогли обеспечить безопасность на контролируемой ими территории. Такой информацией поделились в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Предполагалось, что ООН и Сирийский арабский Красный полумесяц отправят из столицы Сирии Дамаска гуманитарный конвой в лагерь беженцев «Рукбан», расположенный на подконтрольной американцам территории арабской республики. Однако США так и не смогли обеспечить гарантии безопасности? и отправку гумконвоя просто отменили.
«Из-за действий американской стороны ... отправка конвоя была сорвана. Представители ООН официально сообщили о его отмене, сославшись на отсутствие гарантий безопасности», - рассказал глава российского центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Напомним, что США в Сирии создали вокруг своей военной базы в Эт-Танфе 55-километровую «зону безопасности», к которой никого не подпускают. В этой зоне прячутся остатки сирийских боевиков, а рядом находится лагерь беженцев «Рукбан». Из-за такого соседства беженцы в лагере находятся в бедственном положении и нуждаются в гуманитарной помощи.

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