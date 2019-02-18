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США сорвали начало серийного выпуска российских самолетов МС-21 – Чемезов

18 февраля 2019, 16:24  •  25 • Политика
Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что срок выпуска первой серии пассажирских самолетов МС-21 приходится сдвинуть на год. Причиной стал отказ США поставлять композитные материалы, необходимые для производства самолетов, пояснил он.
В связи с этим выпуск первых самолетов вынужденно будет сдвинут на год. Теперь их планируют начать выпускать не ранее конца 2020 года, отметил Чемезов.
Напомним, композитные материалы — многокомпонентные материалы, состоящие в основном из пластичной основы, армированной наполнителями с высокой прочностью и жесткостью. Применяются в том числе в авиации, для которой крайне важно сочетание легкости и прочности.
МС-21 - российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, первый полёт которого состоялся 28 мая 2017 года. Серийного производства самолета планировалось начать в 2017 году, однако из-за санкций против корпораций ОАК и "Ростех" неоднократно переносилось.

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