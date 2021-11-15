США сообщили об испытаниях космического оружия в России. В Вашингтоне предсказуемо оказались недовольны таким поворотом событий.

Власти США весьма обеспокоены испытанием Россией космического оружия, в ходе которого русские уничтожили один из своих же спутников. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, испытания создали угрозу для космонавтов, находящихся на борту МКС, поскольку теперь по орбите Земли летает свыше 1500 новых обломков спутника и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора.

Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС,

- отметил Прайс.

Официальный представитель Госдепа заявил, что США и их союзники будут работать над ответом на действия русских, не уточняя, что конкретно он подразумевает под ответом.

Отметим, что США нервирует вопрос отставания от России в сфере новейшего вооружения. Так, например, американские инженеры уже давно пытаются повторить успех русских, создав свою гиперзвуковую ракету, но пока что успехов в этом направлении не наблюдается, есть лишь прототипы. При этом Вашингтон уже пообещал разместить в Германии гиперзвуковые ракеты "Тёмный орёл", хотя они даже не прошли испытания.