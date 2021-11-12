Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Политолог предсказал войну России и сокращение Украины. Но "всё может быть ...
Главная / Политика

США сообщили ЕС о возможных планах России по вторжению на Украину – Bloomberg

12 ноября 2021, 04:35  •  81 • Политика
В своих опасениях о возможной агрессии Москвы по отношению к Киеву американские чиновники опираются на некие "общедоступные доказательства
В США снова выразили опасения по поводу возможного "вторжения" России на Украину. Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные неназванных источников, американские чиновники сообщили о своих предположениях европейским коллегам. Якобы Москва "может рассматривать такую возможность".
При этом, про данным агентства, Вашингтон располагает некой информацией, которой пока не стал делиться с европейскими союзниками. Отмечается, что опасения США опираются на некие "общедоступные доказательства". Возможно, речь идёт о претензиях к России, которая стягивает свои вооружённые силы к границе с Украиной, хотя в Москве неоднократно заявляли, что как перемещаются войска на территории России, вообще никого за рубежом не касается.
В то же время неназванный источник агентства Bloomberg, "близкий к Кремлю", Россия не хочет в ближайшем будущем начинать военный конфликт с Украиной, но при этом намерена продемонстрировать, что в случае необходимости будет готова к такому сценарию. На основании данных от другого источника, отмечается, что Россия готовится к возможным провокациям со стороны Киева, хотя непосредственное наступление при этом "маловероятно".
Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины и никогда таких намерений не было. Ситуация может измениться только в том случае, если под угрозу будет поставлен суверенитет России. К тому же, добавил Полянский, от самой Украины и США исходят угрозы, поскольку их корабли совершают провокационные манёвры в акватории Чёрного моря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
QR-коды в России. Закон, сделка и полная шизофрения
12 ноября 2021, 01:05
Запретный борт: что стоит за сообщениями о санкциях против «Аэрофлота»
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
12 ноября 2021, 02:50
Русский дипломат напрямую указал на "позор" Польши
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и...
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 01:35
«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у ...
12 ноября 2021, 00:25
«Нечего предложить»: почему США уклонились от обвинений против России в использовании...
12 ноября 2021, 00:30
QR-коды в России. Закон, сделка и полная шизофрения
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2021, 22:40
Вам капут, товарищ Зеленский
05 ноября 2021, 15:05
Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией - СМИ
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
05 ноября 2021, 15:05
Экс-офицер ВМС раскрыл истинное отношение Байдена к Украине
06 ноября 2021, 00:25
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призываем Россию быть более понятной"
08 ноября 2021, 17:10
Лавров коротким "нет" поставил ультиматум Франции и Германии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.