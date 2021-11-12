США сообщили ЕС о возможных планах России по вторжению на Украину – Bloomberg

В своих опасениях о возможной агрессии Москвы по отношению к Киеву американские чиновники опираются на некие "общедоступные доказательства

В США снова выразили опасения по поводу возможного "вторжения" России на Украину. Как сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные неназванных источников, американские чиновники сообщили о своих предположениях европейским коллегам. Якобы Москва "может рассматривать такую возможность".

При этом, про данным агентства, Вашингтон располагает некой информацией, которой пока не стал делиться с европейскими союзниками. Отмечается, что опасения США опираются на некие "общедоступные доказательства". Возможно, речь идёт о претензиях к России, которая стягивает свои вооружённые силы к границе с Украиной, хотя в Москве неоднократно заявляли, что как перемещаются войска на территории России, вообще никого за рубежом не касается.

В то же время неназванный источник агентства Bloomberg, "близкий к Кремлю", Россия не хочет в ближайшем будущем начинать военный конфликт с Украиной, но при этом намерена продемонстрировать, что в случае необходимости будет готова к такому сценарию. На основании данных от другого источника, отмечается, что Россия готовится к возможным провокациям со стороны Киева, хотя непосредственное наступление при этом "маловероятно".

Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины и никогда таких намерений не было. Ситуация может измениться только в том случае, если под угрозу будет поставлен суверенитет России. К тому же, добавил Полянский, от самой Украины и США исходят угрозы, поскольку их корабли совершают провокационные манёвры в акватории Чёрного моря.