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США сократят расходы на антироссийскую пропаганду

29 апреля 2020, 17:10  •  60 • Политика
Фото: Утро.ру
Вашингтон пересмотрел приоритеты из-за коронавируса
США урежут финансирование так называемой Европейской инициативы сдерживания – американской программы по "противостоянию агрессии России" в европейском регионе. Соответствующее распоряжение сделали в Вашингтоне.
Из-за эпидемии коронавируса у США возникли трудности с деньгами, поэтому они вынуждены выбирать, какие программы финансировать в первую очередь. Как оказалось, строительство стены на границе с Мексикой для американцев важнее, чем противостояние с Россией на идеологическом фронте.
В служебной записке, распространенной в Пентагоне, говорится, что реализацию проектов, направленных на сдерживание РФ, необходимо приостановить, а перечисленные на них средства перенаправить на строительство заграждения против мексиканских мигрантов. По даннымBloomberg, речь идет о $200 млн из $545 млн, выделенных ранее на пропаганду и модернизацию военной инфраструктуры в Европе.
Ранее стало известно, что США намерены потратить значительную сумму на поддержку частного бизнеса в Белоруссии, а также выделили гранты на антисоветскую пропаганду в Венгрии.
Президент США Дональд Трамп начал строительство стены с Мексикой сразу после вступления в должность, а не так давно объявил временный запрет на прием любых мигрантов.

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