|
США согласны на уступки по "Северному потоку - 2"
15 февраля 2021, 14:35 • 436 • Политика
Вашингтон и Берлин назначили срок переговоров по газопроводу
Германия и США пока еще не обсуждали дальнейшую судьбу "Северного потока – 2". Они только собираются это сделать.
Переговоры начнутся, когда новый американский президент проведет все назначения в министерствах. Подбор кандидатур уже идет. В этом участвуют Совет нацбезопасности, Министерства иностранных дел, финансов и энергетики, а также других ведомств .
Тем временем в правительстве ФРГ готовят предложение по проекту, которое могло бы устроить США. Обе страны уже дали понять, что в вопросах по "Северному потоку – 2" согласны перейти от конфронтации к уступкам.
Наибольшие разногласия вызывает у Берлина требование Вашингтона провести новые переговоры о транзите газа из РФ в Европу через Украину. Недовольны в Германии и предложением Америки прекратить поставки голубого топлива по "Северному потоку – 2", если Россия сократит его объемы, транспортируемые через Незалежную: там не хотят зависеть от Киева, передает Handelsblatt информацию своих источников.
Строительство российского газопровода, несмотря на давление противников, продолжается. Чтобы обойти санкции, направленные против "Северного потока – 2", задействованные в прокладке труб суда поменяли собственников.
Озакрытых переговорах Берлина и Вашингтона по снятию с проекта американских санкций заговорили на прошлой неделе. Тем временем некоторые сенаторы потребовали, чтобы президент США не отменял рестрикции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
436
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 февраля 2021, 16:20
|
08 февраля 2021, 18:30
|
12 февраля 2021, 13:15
|
08 февраля 2021, 18:30
|
11 февраля 2021, 21:40
|
10 февраля 2021, 03:30
|
10 февраля 2021, 10:50