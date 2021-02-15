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США согласны на уступки по "Северному потоку - 2"

15 февраля 2021, 14:35  •  436 • Политика
Фото:Dirk Sattler via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Вашингтон и Берлин назначили срок переговоров по газопроводу
Германия и США пока еще не обсуждали дальнейшую судьбу "Северного потока – 2". Они только собираются это сделать.
Переговоры начнутся, когда новый американский президент проведет все назначения в министерствах. Подбор кандидатур уже идет. В этом участвуют Совет нацбезопасности, Министерства иностранных дел, финансов и энергетики, а также других ведомств .
Тем временем в правительстве ФРГ готовят предложение по проекту, которое могло бы устроить США. Обе страны уже дали понять, что в вопросах по "Северному потоку – 2" согласны перейти от конфронтации к уступкам.
Наибольшие разногласия вызывает у Берлина требование Вашингтона провести новые переговоры о транзите газа из РФ в Европу через Украину. Недовольны в Германии и предложением Америки прекратить поставки голубого топлива по "Северному потоку – 2", если Россия сократит его объемы, транспортируемые через Незалежную: там не хотят зависеть от Киева, передает Handelsblatt информацию своих источников.
Строительство российского газопровода, несмотря на давление противников, продолжается. Чтобы обойти санкции, направленные против "Северного потока – 2", задействованные в прокладке труб суда поменяли собственников.
Озакрытых переговорах Берлина и Вашингтона по снятию с проекта американских санкций заговорили на прошлой неделе. Тем временем некоторые сенаторы потребовали, чтобы президент США не отменял рестрикции.

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