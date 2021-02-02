США согласились отменить санкции против "Северного потока - 2" - СМИ

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Для снятия ограничений Германии придется выполнить ряд условий

Соединенные Штаты впервые сигнализировали о готовности отменить санкции против "Северного потока – 2". Об этом сообщили немецкие СМИ.

Джо Байден и Ангела Меркель затронули тему строительства газопровода во время телефонного разговора. Источники издания в Белом доме сообщили, что Вашингтон согласен начать диалог о снятии ограничительных мер, если Берлин выложит на стол переговоров пакетное решение. В противном случае решить проблему "Северного потока – 2" не удастся.

США заинтересованы в том, чтобы завершение проекта было связано с механизмом, который не позволил бы допустить эксплуатацию трубопровода, если транзитные поставки через Украину сократятся, передает издание.

Однако в Германии возможностей для уступок США не видят. В кабмине ФРГ сослались на договоренности по транзиту газа через Украину, отмечает Handelsblatt.

Ранее в Польше отметили, что "Северный поток – 2" стал причиной разногласий некоторый западных стран, в частности США и Германии. Берлин поддерживает реализацию проекта, в то время как Вашингтон пытается бороться с "агрессивной политикой" Москвы.

Франция, несмотря на недавний призыв дипломата ужесточить санкции, продолжит поддерживать строительство гахопровода, считает эксперт.