Чиновник в администрации Белого дома сообщил о намерении Вашингтона увеличить американское присутствие во Флоридском проливе. США собрались останавливать мигрантов с Кубы при помощи военных.

Присутствие во Флоридском проливе будет увеличено, если произойдёт чрезвычайная ситуация. Она будет проявляться как стремление большого числа мигрантов с кубы по морю добраться до американской границы. Соответствующий план действий Вашингтоном уже подготовлен, пишет Reuters.

Источник агентства напомнил о заявлении министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркаса, который обратился к гражданам Кубы. Он призвал их не совершать попыток нелегально пересечь границу США.

Американцы ежегодно переводят своим родственникам на Кубе от двух до трёх миллиардов долларов. Эти транзакции третий по величине источник дохода островного государства после сферы услуг и туризма. Джо Байден заявил об опасениях, что все эти средства или большая их часть властями будут конфискованы. По мнению американского лидера, Куба – "несостоятельное государство", которое "репрессирует своих граждан".

В Белом доме также изучают ситуацию, можно ли помочь кубинцам вновь получить доступ к интернету. Агентство сообщает, что выход в Сеть, в том числе к социальным сетям и мессенджерам, был ограничен правительством Кубы.

Напомним, 11 июля стало известно о массовых беспорядках в нескольких кубинских городах. Манифестанты разгромили магазины. В 24 километрах к югу от Гаваны, в городе Сан-Антонио-де-Лос-Баньос, протесты были настолько масштабными, что туда выехал президент Мигель Диас-Канель. Он обратился к единомышленникам, защитникам кубинской революции выходить на улицы, чтобы помешать провокациям против властей.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что протесты были подготовлены США. Зачинщиками беспорядков были "маргиналы и лица с криминальным прошлым".