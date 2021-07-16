Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для...
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Главная / Политика

США собрались останавливать мигрантов с Кубы при помощи военных

16 июля 2021, 05:05  •  101 • Политика
Чиновник в администрации Белого дома сообщил о намерении Вашингтона увеличить американское присутствие во Флоридском проливе. США собрались останавливать мигрантов с Кубы при помощи военных.
Присутствие во Флоридском проливе будет увеличено, если произойдёт чрезвычайная ситуация. Она будет проявляться как стремление большого числа мигрантов с кубы по морю добраться до американской границы. Соответствующий план действий Вашингтоном уже подготовлен, пишет Reuters.
Источник агентства напомнил о заявлении министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркаса, который обратился к гражданам Кубы. Он призвал их не совершать попыток нелегально пересечь границу США.
Американцы ежегодно переводят своим родственникам на Кубе от двух до трёх миллиардов долларов. Эти транзакции третий по величине источник дохода островного государства после сферы услуг и туризма. Джо Байден заявил об опасениях, что все эти средства или большая их часть властями будут конфискованы. По мнению американского лидера, Куба – "несостоятельное государство", которое "репрессирует своих граждан".
В Белом доме также изучают ситуацию, можно ли помочь кубинцам вновь получить доступ к интернету. Агентство сообщает, что выход в Сеть, в том числе к социальным сетям и мессенджерам, был ограничен правительством Кубы.
Напомним, 11 июля стало известно о массовых беспорядках в нескольких кубинских городах. Манифестанты разгромили магазины. В 24 километрах к югу от Гаваны, в городе Сан-Антонио-де-Лос-Баньос, протесты были настолько масштабными, что туда выехал президент Мигель Диас-Канель. Он обратился к единомышленникам, защитникам кубинской революции выходить на улицы, чтобы помешать провокациям против властей.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что протесты были подготовлены США. Зачинщиками беспорядков были "маргиналы и лица с криминальным прошлым".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






101
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 23:35
Конституционный суд Украины решил отомстить русским, которые "не хотят учить украинский"
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
16 июля 2021, 01:25
В белорусском Совбезе укорили Польшу: "А куда на армаде ехать собрались?"
15 июля 2021, 23:35
Откровения по Врбетице? Чешский премьер пообещал рассказать всю правду
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Север...
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
16 июля 2021, 01:25
В белорусском Совбезе укорили Польшу: "А куда на армаде ехать собрались?"
16 июля 2021, 01:25
"Изнашиваются": У десятков стелс-истребителей США обнаружились системные пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2021, 18:45
Кучма признался в величайшем обмане. Гордон в восхищении: "Лучший президент!"
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
11 июля 2021, 04:05
На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались
11 июля 2021, 13:15
Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"
12 июля 2021, 21:20
Провал в Молдавии круче, чем Евромайдан
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.