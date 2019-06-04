США собираются продать Болгарии истребители из 1970-х для замены "советской" техники

В конце мая Госдеп США объявил о новой "миссии", в рамках которой Вашингтон собирается заставить своих союзников по НАТО отказаться от советской и российской военной техники и заменить её на американские образцы вооружения.

В Европейскую программу рекапитализации включены, прежде всего, Болгария, Румыния, Хорватия и Албания. Американские эксперты уже назвали принятие этой программы победой военной промышленности США, отдельно порадовавшись перспективе лишить Россию покупателей техники и запчастей.

На данный момент, пишет "Военное обозрение", очередь дошла до Болгарии. Производители из Lockheed Martin и лоббисты добились одобрения Госдепа на продажу этой стране истребителей F-16, разработанных в 1970-е годы. Американская армия перестала закупать эти устаревшие самолёты почти 15 лет назад, но их всё ещё производят на экспорт.

Сделка предполагает продажу Софии восьми истребителей, 10 двигателей, боеприпасов и дополнительного оборудования общей стоимостью 1,7 млрд долларов.

В Болгарии пока не торопятся радоваться такому "подарку". Во-первых, это тяжкое бремя для национального бюджета, а во-вторых, болгарские военные специалисты собирались модернизировать уже имеющуюся советскую и российскую военную технику — что, разумеется, обойдётся гораздо дешевле, чем покупка новой.

Теперь же, как отмечается в публикации, противостоять давлению Вашингтона станет гораздо сложнее.