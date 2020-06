США собираются "подарить" Германию России • 221 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Президент США Дональд Трамп. Архивное фото В контексте заявлений комиссара по внешней политике Еврокомиссии Жозепа Борреля о том, что в мире после американского начался "азиатский век", можно было ожидать, что Вашингтон попробует усилить давление на Брюссель. Такое предположение о следующих действиях Вашингтона могло быть выдвинуто хотя бы исходя из исторического опыта последних 15-20 лет, который указывает на то, что любая попытка европейских (да и не только европейских) политиков почувствовать вкус свободы и выбежать за геополитические флажки, заботливо расставленные дипломатами Госдепа и прочими эмиссарами американского "глубинного государства", заканчивалась жесткой местью с применением дипломатического давления, санкций, а в случае необходимости — даже технологий "цветных революций". Соответственно, заявление о том, что Евросоюз не будет выступать в качестве младшего союзника США в борьбе с Китаем, которая является очевидной и главной геополитической задачей США как минимум на ближайшее десятилетие, не могло остаться безнаказанным. Тем более что Евросоюз сделал еще и заявку на самостоятельную внешнюю политику в Азии и даже начал реализовывать свои угрозы по лишению американских IT-гигантов (таких как Facebook или Microsoft) возможностей заниматься налоговой оптимизацией на территории Евросоюза. Наказание действительно последовало, и буквально в пятницу американские СМИ раскрыли план этого наказания, но есть важный нюанс: многие, в том числе американские, эксперты справедливо считают, что эти действия скорее усилят дистанцирование между США и Евросоюзом и даже помогут России. Флагман деловых американских СМИ The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники и на подтверждения, полученные от высокопоставленных представителей Пентагона, сообщает о демонстративном наказании Германии (как фактического лидера Евросоюза) за антиамериканское поведение: "Президент Трамп дал указание Пентагону вывести к сентябрю тысячи американских военнослужащих из Германии, что должно кардинально изменить военную позицию США в Европе и отразить растущую напряженность между Вашингтоном и Берлином из-за военных расходов и других вопросов безопасности, заявили представители правительства США. Приказ о выводе военных снизил бы присутствие американских войск в Германии на 9,5 тысячи (из 34,5 тысячи военнослужащих, которые там постоянно дислоцируются). Это также ограничит (максимальное. — Прим. ред.) число американских военнослужащих в Германии в будущем. В соответствии с существующей практикой общее количество военнослужащих (США в Германии. — Прим. ред.) может достигать 52 тысяч, в случае если подразделения ротируются и участвуют в учениях". Если следовать официальной логике вашингтонского политического дискурса и конкретно тому варианту восприятия мира, который пропагандируется определенным сегментом американской политической элиты, к которому принадлежит сам Трамп, то суть наказания заключается в том, что Германию лишают американской военной защиты. Это снижение "уровня защищенности" не является полным, а скорее — демонстративным, то есть необходимо в качестве доказательства того, что если Берлин и Брюссель таки не захотят платить дополнительные десятки или сотни миллиардов долларов в год на содержание НАТО (а по сути, в американский военный бюджет), то США оставит Германию или даже весь Евросоюз полностью беззащитными перед российской агрессией. В американской официальной картине мира, которую проповедуют даже самые ярые внутриполитические оппоненты, такие как CNN и Foxnews, только присутствие американских войск на немецкой земле является эдаким магическим оберегом, который защищает Берлин и Мюнхен от российских танковых клиньев, "зеленых человечков, аннексировавших Крым", и прочих "ужасов российской оккупации". Соответственно, в этой бредовой картине мира, если "неблагодарная Меркель" не хочет платить, а европейские дипломаты не хотят в плотном строю и с американским флагом в руках бросаться на китайские амбразуры в Гонконге, то вывод примерно трети американских войск из Германии — это демонстрация готовности отдать Германию и Евросоюз на съедение голодному российскому медведю. Нам (как и многим европейцам) такая логика кажется смешной и абсурдной, но официальный политический дискурс и пропагандистские клише в какой-то момент обязательно становятся заложниками собственных прошлых успехов, и если именно этот образ России выстраивался уже много лет, то сейчас говорить нечто другое американской публике уже нельзя: она просто не поймет столь быстрой смены картины мира. В результате оппоненты Трампа критикуют это решение, но не с позиции того, что оно демонстрирует неспособность просто "прижать к ногтю" европейских политиков, как это сделал бы любой президент до него, а с точки зрения того, что это решение является "подарком для Кремля". Главный специалист телеканала CNN по вопросам национальной безопасности Джим Сьютто (Jim Sciutto) прокомментировал решение о сокращении военного присутствия США в Германии: "Самый прямой бенефициар этого — Россия". Единственная польза для России от этого решения заключается в том, что Вашингтон продемонстрировал неспособность эффективно "давить" на Германию, что негативно влияет на восприятие США как мирового гегемона. Могло бы показаться, что вместо дипломатического или военного давления США при президенте-бизнесмене Трампе решили перейти на экономическое и санкционное давление, но с этим тоже есть сложности. Например, новый пакет санкций против "Северного потока — 2" почему-то не содержит санкций против покупателей российского газа, которыми американские СМИ и источники пытались пугать европейских и российских инвесторов. The New York Times сообщает о реальном содержании нового санкционного пакета: "Сенаторы США опубликовали в четверг законопроект о расширении санкций в отношении российского газопровода Nord Stream 2, нацеленных на проект, который, по словам Вашингтона, усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Германии и других европейских странах. <...> Новый законопроект, предложенный сенаторами — республиканцем Тедом Крузом и демократом Жанной Шахин, — предполагает расширение санкций путем включения в них штрафов для сторон, участвующих в прокладке трубопровода, и сторон, предоставляющих услуги по страхованию или перестрахованию проекта. Круз сказал, что "ясно дает понять, что те, кто связан с судами, устанавливающими трубопровод, столкнутся с серьезными последствиями и немедленными санкциями". Санкции получились довольно неубедительными, хотя надо признать, что повысить их агрессивность еще не поздно. Можно было бы предположить, что последним доводом США в борьбе за удержание статуса мирового гегемона станет массовое использование "оранжевых технологий" в борьбе с Китаем и Евросоюзом, не говоря уже о России. Такие попытки действительно есть, но никаких свежих успехов не наблюдается, зато американские элитарии уже явно используют "цветные технологии" для борьбы между собой, и есть неплохие шансы на то, что после окончания этой внутриэлитной войны США будут не в том состоянии, чтобы силовым или экономическим образом восстановить свое былое доминирование — не только в мире, но даже и среди собственных союзников-вассалов вроде Германии. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





221 Источник Похожие новости Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ Арест Николая Платошкина: репрессии или юридический казус Польша превратила своих палачей в героев А нужен этот парад? И если нужен, то когда? Как оправдать грабежи и насилие? При правильной идеологии — нет проблем О сильных сторонах прибалтийских армий: как защитят себя Латвия, Литва и Эстония Новости партнеров