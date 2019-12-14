США сняли санкции: Пока только с трёх компаний России

США сняли санкции с шести компаний России. Об исключении российских компаний из санкционного списка сообщает Минфин США.

Обновление

По уточнённым данным, введённые Минфином США санкции были сняты не с шести, а с трёх российских юрлиц.

Речь идёт об ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "Юником". В заявлении дважды приводятся название, адрес и регистрационный номер каждой компании как отдельного юридического лица. При этом их вносили в чёрный список без такого рода дублирования, передаёт ТАСС.