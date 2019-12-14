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США сняли санкции: Пока только с трёх компаний России
14 декабря 2019, 00:39 • 81 • Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний. Об их исключении из санкционного списка объявил американский Минфин.
США сняли санкции с шести компаний России. Об исключении российских компаний из санкционного списка сообщает Минфин США.
Обновление
По уточнённым данным, введённые Минфином США санкции были сняты не с шести, а с трёх российских юрлиц.
Речь идёт об ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "Юником". В заявлении дважды приводятся название, адрес и регистрационный номер каждой компании как отдельного юридического лица. При этом их вносили в чёрный список без такого рода дублирования, передаёт ТАСС.
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