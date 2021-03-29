США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать

Американский космический аппарат снял стоящую в Северодвинске подлодку "Белгород". Раскрытые отсеки для ядерных "Посейдонов" заставили американцев занервничать.

Космический спутник США сфотографировал российскую атомную подводную лодку "Белгород", являющуюся носителем подводных беспилотников с ядерным зарядом "Посейдон". Об этом сообщает USNI News.

Отмечается, что снимки были сделаны 10 февраля космическим аппаратом Airbus. Спутник сфотографировал субмарину на территории Северодвинска. На снимке видно два раскрытых отсека в носовой части. Предположительно, именно туда должны быть установлены "Посейдоны".

Подводный ядерный беспилотник "Посейдон" был представлен президентом России Владимиром Путиным весной 2018 года. Также глава государства рассказал о гиперзвуковых ракетах, ракетах на ядерном двигателе и других новейших технологиях.

Вначале Запад попытался высмеять российские разработки и объявить их фейком, однако потом был вынужден не только признать реальность всего представленного Путиным оружия, но и констатировать его превосходство над западными вооружениями.