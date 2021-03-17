США снова ударили по "больным отношениям" Вашингтона и Москвы – Кремль

Доклад американских разведчиков снова ударил по без того "больным отношениям" Москвы и Вашингтона. В Кремле отметили, что бездоказательными, пустыми обвинениями Вашингтон точно не улучшает двустороннюю связь.

Москва не согласна с выводами доклада в отношении нашей России. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он снова подчеркнул, что Россия не вмешивалась ни в предыдущие выборы, ни в выборы 2020 года.

"Россия не имеет никакого отношения к компаниям против кандидатов", - сказал Пескова, отметив, что в этой связи Москва считает доклад неправильным, безосновательным и бездоказательным.

Песков также отметил, что подобные этому докладу материалы используются вероятнее всего, как повод, чтобы поставить на повестку новые санкции в отношении нашей страны.

"Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям", - подчеркнул он.

Говоря об угрозе новых санкций, Песков отметил, что в данном случае оппоненты России мало предсказуемы, поэтому в Кремле учитывают любые сценарии.