Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
Главная / Политика

США снова ударили по "больным отношениям" Вашингтона и Москвы – Кремль

17 марта 2021, 14:00  •  261 • Политика
Доклад американских разведчиков снова ударил по без того "больным отношениям" Москвы и Вашингтона. В Кремле отметили, что бездоказательными, пустыми обвинениями Вашингтон точно не улучшает двустороннюю связь.
Москва не согласна с выводами доклада в отношении нашей России. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он снова подчеркнул, что Россия не вмешивалась ни в предыдущие выборы, ни в выборы 2020 года.
"Россия не имеет никакого отношения к компаниям против кандидатов", - сказал Пескова, отметив, что в этой связи Москва считает доклад неправильным, безосновательным и бездоказательным.
Песков также отметил, что подобные этому докладу материалы используются вероятнее всего, как повод, чтобы поставить на повестку новые санкции в отношении нашей страны.
"Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям", - подчеркнул он.
Говоря об угрозе новых санкций, Песков отметил, что в данном случае оппоненты России мало предсказуемы, поэтому в Кремле учитывают любые сценарии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



261
Источник
Похожие новости
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 00:15
Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русским языком"
17 марта 2021, 12:10
"Загадочное заявление" расшифровано: США попадут в яму, куда столкнули СССР
17 марта 2021, 02:05
Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску: ПВО перехватывают ракеты - видео
17 марта 2021, 12:10
Чем закончится президентство Зеленского: прогноз Вассермана
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой"...
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворо...
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 20:40
Министр решился "по-свойски" поговорить с Путиным: "Нас могут опрокинуть"
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
12 марта 2021, 19:25
Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово
12 марта 2021, 06:35
Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»
15 марта 2021, 14:20
Журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России: "Весь шок в том"
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.