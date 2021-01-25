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США снова "победили" Россию – на сей раз в Крыму. В своём воображении
25 января 2021, 18:05 • 77 • В мире
Украинская пресса зашлась в восторге: "Авиация НАТО отработала прорыв российской ПВО у берегов Крыма!" "На прицеле черноморская акватория РФ!" Но на деле прошли всего лишь учения НАТО, где военные альянса попытались снять сигнатуры русских комплексов ПВО. Потому что все последние годы они радостно записывали частоты устаревших С-300, думая, что получают данные очень им интересных С-400.
Автор:
Александр Цыганов
Строго говоря, очень мало что можно добавить к мнению известного и безупречно профессионального военного эксперта Владислава Шурыгина, высказанному им в разговоре с Царьградом. Всё совершенно верно: пресса слишком серьёзно осветила достаточно стандартные манёвры Североатлантического альянса. В действительности это не более чем стандартные учения, которые проходят по десятку раз за год. И заявления о "прорыве" российских систем ПВО не более чем домыслы, потому что прорыв ПВО в реальности достигается только одним: уничтожением этой самой ПВО – выводом из строя ударами с воздуха радаров противника – его ослеплением, а затем заходом ударных сил, способных разбомбить и расстрелять уже сами зенитно-ракетные комплексы.
Ну, или не так сложно, а реальным разрушением ударом с воздуха избранного объекта, после которого преодоление рубежа противовоздушной обороны становится печальным, а главное – для всех очевидным фактом.
Работает система
Ни того ни другого авиация НАТО, действительно разыгравшая на днях серьёзные атаки возле Крыма, не показала. Во-первых, это означало бы немедленную войну между НАТО и Россией. Что в реальности никому не нужно. Кроме разве что одеревеневших от бессильной ненависти "патриотов Украины", страстно верящих, что Запад будет воевать с русскими за них и вместо них. Во-вторых, профессиональные военные прекрасно понимают границы своих действий, и потому те же американские лётчики до сих пор всегда уходили с боевого курса, как только видели на своих приборах отметку о засветке их самолёта прицельным радаром русских оппонентов. Поскольку это означает только одно: ты уже захвачен их системой боевого наведения и только палец русского пилота возле кнопки пуска отмеряет расстояние между твоей жизнью и смертью.
Потому, например, в Сирии военные России и США руководствуются при встрече в воздухе согласованными протоколами, призванными не допустить обстрела лётчиками друг друга по ошибке или случайности. И известны случаи, когда американцы, позволявшие себе ранее довольно жёсткие провокации, а то и прямые бомбардировки правительственных войск, покладисто поджимали хвосты и уходили, только увидев отметку о приближении к ним наших Су-27 и тем более – Су-30.
Что было возле Крыма
Так что, когда украинская пресса, радостно повизгивая и пуская слюну восторга, пишет, что "США и Румыния отработали преодоление российской ПВО и нанесение ударов по морским целям в Чёрном море" возле Крыма, это – прав Шурыгин – всего лишь дешёвые домыслы.
В прошедших над Чёрным морем учениях были замечены шесть истребителей НАТО: два американских F-16CM-40 из 31-го истребительного полка с базы в итальянском Авиано и четыре румынских F-16A-MLU с 86-й авиабазы в Борче. И эти истребители действительно отрабатывали "операцию по целеуказанию во всех сферах", включая "стратегии применения" ракеты "воздух – земля" AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM).
То есть они действительно тренировались бить по радарам. А по чьим – тоже никаких сомнений: по нашим. Об этом любезно проинформировал штаб ВВС США в Европе USAFE (The United States Air Forces in Europe):
Эти технологии, обозначаемые в Америке как "A2/AD", превратились в последнее время для американских стратегов в навязчивую идею. Так же они поименовали русскую оборону Калининградской области и вообще воображают наличие таких технологий везде, где эти "агрессивные русские" строят оборону собственной территории. А основой современной обороны – и, естественно, современных оборонительных технологий (если можно это назвать таким словом) – является прежде всего система ПВО и ПРО. Так как и опыт современных войн (начиная с "Бури в пустыне"), и растущий опыт применения беспилотных летательных аппаратов прямо кричат о том, что захват господства в воздухе разваливает любую оборону противника.
Потому со стороны американцев было и является только естественным, что на своих учениях и во время своих патрульных пролётов возле границ России они пытаются вскрыть прежде всего систему радиолокационного наблюдения, составить точную карту русских радаров и их сигнатур, чтобы в случае реальных боевых действий знать, куда стрелять своими JASSM и прочими ракетами. Это подобно разведке боем, практиковавшейся во время Великой Отечественной войны, когда солдат поднимали в ложную атаку, дабы у врага не выдержали нервы и он сам вскрыл бы положение всех своих огневых точек.
Разве что сегодня обходится без кровопролития. Пока.
Вот это и происходило возле Крыма – некое подобие разведки боем, в которой за поведением русских радаров следила целая стая разведывательных самолётов НАТО:
Очень русские частоты и коды узнать хотели…
Удалось ли?
Этого мы не знаем. Да, если бы это удалось, это можно было в какой-то мере сравнить с прорывом системы ПВО. Точнее, обеспечением такового – если далее действительно удалось бы выбомбить прореху в обороне, в которую затем и прорывались ударные силы.
Вот только успехи, которые до сих показывали в этом деле американцы, как-то… неубедительны. Мягко говоря.
Скажем, в сентябре 2019 года командующий USAFE Джеффри Харригян уже кричал победоносно о том, что США располагают планом по прорыву ПВО Калининградской области. А за год до того он же хвастался, что американцы очень активно и успешно "собирают данные о российской военной технике и её возможностях в Сирии".
Вот только на днях обнаружилось постыдное, как неприличная болезнь, обстоятельство: оказывается, в ходе этих "головокружительных успехов" американские военные два года сканировали в Сирии – и в Крыму! – частоты комплексов С-300 вместо С-400. По ошибке, как сообщает об этом авторитетное издание "Аргументы недели" со ссылкой на ресурс Аvia.pro. Два года они посылали разведывательные самолёты к нашим позициям ПВО, но только сканировали частоты всем известного С-300, а не желанного секретного С-400, "как они думали"!
Но пусть даже американское издание Air Force Magazine вместе с украинскими "экспертами" потирает ладошки, утверждая, что "данная операция показала способность боевой авиации Штатов и их союзников по альянсу к действиям в Чёрном море". Вот только это не отменяет того простого и грустного для американцев факта, что система ПВО/ПРО в русском Крыму настолько мощна, глубока, эшелонирована и именно системна, что даже и правильно отсканированные частоты ничем, в сущности, врага не обеспечивают.
Купол над Крымом
Достаточно только посмотреть на неполный, несекретный, доступный для открытой печати список того, что у русских защищает Крым, – и самолётам НАТО впору, понурившись, опустить крылья.
Итак, уже три года назад в Крыму была создана мощная и самодостаточная группировка войск. Это слова начальника Генерального штаба Министерства обороны России генерала армии Валерия Герасимова. Численность группировки составляет 32 тысячи военнослужащих. В Крыму развёрнуто 613 танков и бронетранспортёров, 162 артиллерийские системы, около 100 боевых самолётов, 56 вертолётов, 16 береговых комплексов. Не считая Черноморского флота в составе 34 надводных боевых кораблей и 6 подводных лодок.
Стоит эта группировка на двух крепких ногах: на военно-морской базе Черноморского флота и на 22-м армейском корпусе как основе сухопутных войск. Вместе они в состоянии решить и все задачи береговой обороны, и все задачи морских десантных операций. Тем более что 22-й корпус структурно входит в состав Береговых войск Черноморского флота.
Помимо этого – внимание! – в состав группировки входят две дивизии: 27-я смешанная авиационная, базирующаяся на аэродромах Бельбек, Гвардейское и Джанкой, и 31-я дивизия ПВО, что развернута в Севастополе и Феодосии. Имеется также в составе 22-го корпуса и 1096-й отдельный зенитно-ракетный полк, расположенный в Севастополе и предназначенный для защиты от атак с воздуха ракетных комплексов береговой обороны "Бал" и "Бастион".
Вне Крыма, но рядом, в Южном округе, находятся соединения 4-й армии ВВС и ПВО, которая и нацелена на обеспечение воздушной охраны и обороны Крымского полуострова и в которую, собственно, и входят обе дивизии.
На вооружении трёх полков 27-й авиадивизии стоят бомбардировщики Су-24М2 и штурмовики Су-25СМ (37-й смешанный авиаполк), истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 (38-й истребительный авиаполк), вертолёты Ка-52, Ми-35М, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (39-й вертолётный полк).
Два полка 31-й дивизии ПВО оснащены ныне современными ЗРК С-400 "Триумф". Может, потому американцы и засуетились вокруг Крыма, что тут теперь уже не перепутаешь их с С-300 "Фаворит"? Правда, сообщалось, что в Крыму встали на боевое дежурство МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", так что возможность перепутать сигнатуры у добрых янки всё ещё имеется. К тому же в состав 31-й дивизии входит ещё и 3-й радиотехнический полк, а там ребята подобрались изобретательные на предмет радиоэлектронного противодействия…
Двумя авиаполками морской авиации располагает и сам Черноморский флот: 43-й отдельный морской штурмовой (бомбардировщики Су-24 и разведчики Су-24МР, а также многофункциональные истребители Су-30СМ) и 318-й САП (самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные Ан-26, а также поисково-спасательные и противолодочные вертолёты Ка-27/29).
Беспилотники? Что ж, в Крыму, по некоторым данным, уже развёрнуто более 3 тысяч БПЛА. Так что бои дронов обеспечены.
Ну и одна цифра скажет об остальном. Что такое зенитно-ракетный полк? Это, как правило, 24 пусковые установки С-400 и один дивизион прикрывающих их ЗРПК "Панцирь-С1" по 4 машины в батарее. Пусковая установка имеет до 16 ракет (или меньше, в зависимости от модификации). В общем, это под 400 ракет на круг. Причём вероятность поражения целей ракетами С-400 составляет 90% – для самолёта противника и 80% – для БПЛА.
Так что никто ПВО в Крыму не преодолел. И не преодолеет.
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