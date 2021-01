США снова "победили" Россию – на сей раз в Крыму. В своём воображении

Строго говоря, очень мало что можно добавить к мнению известного и безупречно профессионального военного эксперта Владислава Шурыгина, высказанному им в разговоре с Царьградом. Всё совершенно верно: пресса слишком серьёзно осветила достаточно стандартные манёвры Североатлантического альянса. В действительности это не более чем стандартные учения, которые проходят по десятку раз за год. И заявления о "прорыве" российских систем ПВО не более чем домыслы, потому что прорыв ПВО в реальности достигается только одним: уничтожением этой самой ПВО – выводом из строя ударами с воздуха радаров противника – его ослеплением, а затем заходом ударных сил, способных разбомбить и расстрелять уже сами зенитно-ракетные комплексы.

Ну, или не так сложно, а реальным разрушением ударом с воздуха избранного объекта, после которого преодоление рубежа противовоздушной обороны становится печальным, а главное – для всех очевидным фактом.

Ни того ни другого авиация НАТО, действительно разыгравшая на днях серьёзные атаки возле Крыма, не показала. Во-первых, это означало бы немедленную войну между НАТО и Россией. Что в реальности никому не нужно. Кроме разве что одеревеневших от бессильной ненависти "патриотов Украины", страстно верящих, что Запад будет воевать с русскими за них и вместо них. Во-вторых, профессиональные военные прекрасно понимают границы своих действий, и потому те же американские лётчики до сих пор всегда уходили с боевого курса, как только видели на своих приборах отметку о засветке их самолёта прицельным радаром русских оппонентов. Поскольку это означает только одно: ты уже захвачен их системой боевого наведения и только палец русского пилота возле кнопки пуска отмеряет расстояние между твоей жизнью и смертью.

Потому, например, в Сирии военные России и США руководствуются при встрече в воздухе согласованными протоколами, призванными не допустить обстрела лётчиками друг друга по ошибке или случайности. И известны случаи, когда американцы, позволявшие себе ранее довольно жёсткие провокации, а то и прямые бомбардировки правительственных войск, покладисто поджимали хвосты и уходили, только увидев отметку о приближении к ним наших Су-27 и тем более – Су-30.

Так что, когда украинская пресса, радостно повизгивая и пуская слюну восторга, пишет, что "США и Румыния отработали преодоление российской ПВО и нанесение ударов по морским целям в Чёрном море" возле Крыма, это – прав Шурыгин – всего лишь дешёвые домыслы.

В прошедших над Чёрным морем учениях были замечены шесть истребителей НАТО: два американских F-16CM-40 из 31-го истребительного полка с базы в итальянском Авиано и четыре румынских F-16A-MLU с 86-й авиабазы в Борче. И эти истребители действительно отрабатывали "операцию по целеуказанию во всех сферах", включая "стратегии применения" ракеты "воздух – земля" AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM).

То есть они действительно тренировались бить по радарам. А по чьим – тоже никаких сомнений: по нашим. Об этом любезно проинформировал штаб ВВС США в Европе USAFE (The United States Air Forces in Europe):

Эти технологии, обозначаемые в Америке как "A2/AD", превратились в последнее время для американских стратегов в навязчивую идею. Так же они поименовали русскую оборону Калининградской области и вообще воображают наличие таких технологий везде, где эти "агрессивные русские" строят оборону собственной территории. А основой современной обороны – и, естественно, современных оборонительных технологий (если можно это назвать таким словом) – является прежде всего система ПВО и ПРО. Так как и опыт современных войн (начиная с "Бури в пустыне"), и растущий опыт применения беспилотных летательных аппаратов прямо кричат о том, что захват господства в воздухе разваливает любую оборону противника.

Потому со стороны американцев было и является только естественным, что на своих учениях и во время своих патрульных пролётов возле границ России они пытаются вскрыть прежде всего систему радиолокационного наблюдения, составить точную карту русских радаров и их сигнатур, чтобы в случае реальных боевых действий знать, куда стрелять своими JASSM и прочими ракетами. Это подобно разведке боем, практиковавшейся во время Великой Отечественной войны, когда солдат поднимали в ложную атаку, дабы у врага не выдержали нервы и он сам вскрыл бы положение всех своих огневых точек.

Разве что сегодня обходится без кровопролития. Пока.

Вот это и происходило возле Крыма – некое подобие разведки боем, в которой за поведением русских радаров следила целая стая разведывательных самолётов НАТО:

Один P-8A Poseidon c базы Сигонелла, два KC-135R c королевской авиабазы Милденхолл, два истребителя P-8A Poseidon c военно-морской станции Sigonella; два KC-135R c королевской авиабазы Mildenhall; два стратегических разведывательных беспилотника RQ-4B Global Hawk. Висели они в небе, как мошкара над болотом, дозаправку делали в воздухе.