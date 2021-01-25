США снова "победили" Россию – на сей раз в Крыму. В своём воображении

Автор:

Александр Цыганов

Строго говоря, очень мало что можно добавить к мнению известного и безупречно профессионального военного эксперта Владислава Шурыгина, высказанному им в разговоре с Царьградом. Всё совершенно верно: пресса слишком серьёзно осветила достаточно стандартные манёвры Североатлантического альянса. В действительности это не более чем стандартные учения, которые проходят по десятку раз за год. И заявления о "прорыве" российских систем ПВО не более чем домыслы, потому что прорыв ПВО в реальности достигается только одним: уничтожением этой самой ПВО – выводом из строя ударами с воздуха радаров противника – его ослеплением, а затем заходом ударных сил, способных разбомбить и расстрелять уже сами зенитно-ракетные комплексы.

Ну, или не так сложно, а реальным разрушением ударом с воздуха избранного объекта, после которого преодоление рубежа противовоздушной обороны становится печальным, а главное – для всех очевидным фактом.

Работает система

Ни того ни другого авиация НАТО, действительно разыгравшая на днях серьёзные атаки возле Крыма, не показала. Во-первых, это означало бы немедленную войну между НАТО и Россией. Что в реальности никому не нужно. Кроме разве что одеревеневших от бессильной ненависти "патриотов Украины", страстно верящих, что Запад будет воевать с русскими за них и вместо них. Во-вторых, профессиональные военные прекрасно понимают границы своих действий, и потому те же американские лётчики до сих пор всегда уходили с боевого курса, как только видели на своих приборах отметку о засветке их самолёта прицельным радаром русских оппонентов. Поскольку это означает только одно: ты уже захвачен их системой боевого наведения и только палец русского пилота возле кнопки пуска отмеряет расстояние между твоей жизнью и смертью.

Да, на профессиональном языке военных всё описанное обозначается в других терминах, но смысл один: сначала тебя ведут, за тобой следят, ты это слежение видишь, в свою очередь, – обычное дело в небе и в море. Но если ты переступил отмеренную оппонентом черту и тебя уже захватили как цель – побыстрее отваливай в сторону, если хочешь жить.

Потому, например, в Сирии военные России и США руководствуются при встрече в воздухе согласованными протоколами, призванными не допустить обстрела лётчиками друг друга по ошибке или случайности. И известны случаи, когда американцы, позволявшие себе ранее довольно жёсткие провокации, а то и прямые бомбардировки правительственных войск, покладисто поджимали хвосты и уходили, только увидев отметку о приближении к ним наших Су-27 и тем более – Су-30.

Что было возле Крыма

Так что, когда украинская пресса, радостно повизгивая и пуская слюну восторга, пишет, что "США и Румыния отработали преодоление российской ПВО и нанесение ударов по морским целям в Чёрном море" возле Крыма, это – прав Шурыгин – всего лишь дешёвые домыслы.

В прошедших над Чёрным морем учениях были замечены шесть истребителей НАТО: два американских F-16CM-40 из 31-го истребительного полка с базы в итальянском Авиано и четыре румынских F-16A-MLU с 86-й авиабазы в Борче. И эти истребители действительно отрабатывали "операцию по целеуказанию во всех сферах", включая "стратегии применения" ракеты "воздух – земля" AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM).

То есть они действительно тренировались бить по радарам. А по чьим – тоже никаких сомнений: по нашим. Об этом любезно проинформировал штаб ВВС США в Европе USAFE (The United States Air Forces in Europe):

В эпоху глобального соперничества за власть и в соответствии со Стратегией национальной обороны это событие продемонстрировало способность США объединить ресурсы из всех областей и союзников по НАТО в Чёрном море для создания огневой мощи в районе, который противник считает защищённым с участием технологий предотвращения доступа и запрета зоны, а также повышения готовности и непредсказуемости операций.

Эти технологии, обозначаемые в Америке как "A2/AD", превратились в последнее время для американских стратегов в навязчивую идею. Так же они поименовали русскую оборону Калининградской области и вообще воображают наличие таких технологий везде, где эти "агрессивные русские" строят оборону собственной территории. А основой современной обороны – и, естественно, современных оборонительных технологий (если можно это назвать таким словом) – является прежде всего система ПВО и ПРО. Так как и опыт современных войн (начиная с "Бури в пустыне"), и растущий опыт применения беспилотных летательных аппаратов прямо кричат о том, что захват господства в воздухе разваливает любую оборону противника.

Потому со стороны американцев было и является только естественным, что на своих учениях и во время своих патрульных пролётов возле границ России они пытаются вскрыть прежде всего систему радиолокационного наблюдения, составить точную карту русских радаров и их сигнатур, чтобы в случае реальных боевых действий знать, куда стрелять своими JASSM и прочими ракетами. Это подобно разведке боем, практиковавшейся во время Великой Отечественной войны, когда солдат поднимали в ложную атаку, дабы у врага не выдержали нервы и он сам вскрыл бы положение всех своих огневых точек.

Разве что сегодня обходится без кровопролития. Пока.

Вот это и происходило возле Крыма – некое подобие разведки боем, в которой за поведением русских радаров следила целая стая разведывательных самолётов НАТО:

Один P-8A Poseidon c базы Сигонелла, два KC-135R c королевской авиабазы Милденхолл, два истребителя P-8A Poseidon c военно-морской станции Sigonella; два KC-135R c королевской авиабазы Mildenhall; два стратегических разведывательных беспилотника RQ-4B Global Hawk. Висели они в небе, как мошкара над болотом, дозаправку делали в воздухе.

Очень русские частоты и коды узнать хотели…

Удалось ли?

Этого мы не знаем. Да, если бы это удалось, это можно было в какой-то мере сравнить с прорывом системы ПВО. Точнее, обеспечением такового – если далее действительно удалось бы выбомбить прореху в обороне, в которую затем и прорывались ударные силы.

Вот только успехи, которые до сих показывали в этом деле американцы, как-то… неубедительны. Мягко говоря.

Скажем, в сентябре 2019 года командующий USAFE Джеффри Харригян уже кричал победоносно о том, что США располагают планом по прорыву ПВО Калининградской области. А за год до того он же хвастался, что американцы очень активно и успешно "собирают данные о российской военной технике и её возможностях в Сирии".

Вот только на днях обнаружилось постыдное, как неприличная болезнь, обстоятельство: оказывается, в ходе этих "головокружительных успехов" американские военные два года сканировали в Сирии – и в Крыму! – частоты комплексов С-300 вместо С-400. По ошибке, как сообщает об этом авторитетное издание "Аргументы недели" со ссылкой на ресурс Аvia.pro. Два года они посылали разведывательные самолёты к нашим позициям ПВО, но только сканировали частоты всем известного С-300, а не желанного секретного С-400, "как они думали"!

Но пусть даже американское издание Air Force Magazine вместе с украинскими "экспертами" потирает ладошки, утверждая, что "данная операция показала способность боевой авиации Штатов и их союзников по альянсу к действиям в Чёрном море". Вот только это не отменяет того простого и грустного для американцев факта, что система ПВО/ПРО в русском Крыму настолько мощна, глубока, эшелонирована и именно системна, что даже и правильно отсканированные частоты ничем, в сущности, врага не обеспечивают.

Купол над Крымом

Достаточно только посмотреть на неполный, несекретный, доступный для открытой печати список того, что у русских защищает Крым, – и самолётам НАТО впору, понурившись, опустить крылья.

Итак, уже три года назад в Крыму была создана мощная и самодостаточная группировка войск. Это слова начальника Генерального штаба Министерства обороны России генерала армии Валерия Герасимова. Численность группировки составляет 32 тысячи военнослужащих. В Крыму развёрнуто 613 танков и бронетранспортёров, 162 артиллерийские системы, около 100 боевых самолётов, 56 вертолётов, 16 береговых комплексов. Не считая Черноморского флота в составе 34 надводных боевых кораблей и 6 подводных лодок.

Стоит эта группировка на двух крепких ногах: на военно-морской базе Черноморского флота и на 22-м армейском корпусе как основе сухопутных войск. Вместе они в состоянии решить и все задачи береговой обороны, и все задачи морских десантных операций. Тем более что 22-й корпус структурно входит в состав Береговых войск Черноморского флота.

Помимо этого – внимание! – в состав группировки входят две дивизии: 27-я смешанная авиационная, базирующаяся на аэродромах Бельбек, Гвардейское и Джанкой, и 31-я дивизия ПВО, что развернута в Севастополе и Феодосии. Имеется также в составе 22-го корпуса и 1096-й отдельный зенитно-ракетный полк, расположенный в Севастополе и предназначенный для защиты от атак с воздуха ракетных комплексов береговой обороны "Бал" и "Бастион".

Вне Крыма, но рядом, в Южном округе, находятся соединения 4-й армии ВВС и ПВО, которая и нацелена на обеспечение воздушной охраны и обороны Крымского полуострова и в которую, собственно, и входят обе дивизии.

На вооружении трёх полков 27-й авиадивизии стоят бомбардировщики Су-24М2 и штурмовики Су-25СМ (37-й смешанный авиаполк), истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 (38-й истребительный авиаполк), вертолёты Ка-52, Ми-35М, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (39-й вертолётный полк).

Два полка 31-й дивизии ПВО оснащены ныне современными ЗРК С-400 "Триумф". Может, потому американцы и засуетились вокруг Крыма, что тут теперь уже не перепутаешь их с С-300 "Фаворит"? Правда, сообщалось, что в Крыму встали на боевое дежурство МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", так что возможность перепутать сигнатуры у добрых янки всё ещё имеется. К тому же в состав 31-й дивизии входит ещё и 3-й радиотехнический полк, а там ребята подобрались изобретательные на предмет радиоэлектронного противодействия…

Двумя авиаполками морской авиации располагает и сам Черноморский флот: 43-й отдельный морской штурмовой (бомбардировщики Су-24 и разведчики Су-24МР, а также многофункциональные истребители Су-30СМ) и 318-й САП (самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные Ан-26, а также поисково-спасательные и противолодочные вертолёты Ка-27/29).

Беспилотники? Что ж, в Крыму, по некоторым данным, уже развёрнуто более 3 тысяч БПЛА. Так что бои дронов обеспечены.

Ну и одна цифра скажет об остальном. Что такое зенитно-ракетный полк? Это, как правило, 24 пусковые установки С-400 и один дивизион прикрывающих их ЗРПК "Панцирь-С1" по 4 машины в батарее. Пусковая установка имеет до 16 ракет (или меньше, в зависимости от модификации). В общем, это под 400 ракет на круг. Причём вероятность поражения целей ракетами С-400 составляет 90% – для самолёта противника и 80% – для БПЛА.

Ну и как, будет у НАТО достаточно боевых машин для преодоления такой обороны? А особенно боевой психологической устойчивости у лётчиков, чтобы выдерживать столь лютые потери?

Так что никто ПВО в Крыму не преодолел. И не преодолеет.