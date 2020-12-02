США снова пытаются повесить COVID на Китай: CNN показал "засекреченные документы" из КНР

Власти Китая существенно занижали статистику о пациентах с коронавирусной инфекцией COVID-19 на начальной стадии пандемии, утверждает CNN. При этом канал ссылается на некие засекреченные документы, достоверность которых подтвердили "шесть независимых экспертов".

Сверхсекретные сведения якобы передал журналистам информатор из Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19. Из документов следует, что власти Китая значительно занизили данные о количестве инфицированных коронавирусом на раннем этапе пандемии.

В частности, согласно официальным данным, 10 февраля в Китае насчитывалось 2478 новых случаев заражения коронавирусом. Однако данные информатора утверждают, что только в провинции Хубэй было зарегистрировано 5918 заболевших.

Стоит отметить, что достоверность сведений вызывает большие сомнения. Тем более что США уже не первый раз пытаются повесить эпидемию COVID-19 на Китай и заставить страну платить за все убытки, понесённые в результате пандемии.