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США снова пытаются повесить COVID на Китай: CNN показал "засекреченные документы" из КНР
02 декабря 2020, 08:45 • 86 • Политика
Китай обвинили в занижении статистики по коронавирусу в начале пандемии. CNN представил "засекреченные документы", полученные от китайского информатора.
Власти Китая существенно занижали статистику о пациентах с коронавирусной инфекцией COVID-19 на начальной стадии пандемии, утверждает CNN. При этом канал ссылается на некие засекреченные документы, достоверность которых подтвердили "шесть независимых экспертов".
Сверхсекретные сведения якобы передал журналистам информатор из Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19. Из документов следует, что власти Китая значительно занизили данные о количестве инфицированных коронавирусом на раннем этапе пандемии.
В частности, согласно официальным данным, 10 февраля в Китае насчитывалось 2478 новых случаев заражения коронавирусом. Однако данные информатора утверждают, что только в провинции Хубэй было зарегистрировано 5918 заболевших.
Стоит отметить, что достоверность сведений вызывает большие сомнения. Тем более что США уже не первый раз пытаются повесить эпидемию COVID-19 на Китай и заставить страну платить за все убытки, понесённые в результате пандемии.
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