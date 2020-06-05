США снова показали пренебрежение к ЕС: В Nord Stream 2 не постеснялись на упрёки за санкции

Ранее, напомним, американский сенатор Тед Круз предложил ввести новые санкции против компаний, участвующих в российском проекте "Северный поток - 2". Он, как сообщает агентство Bloomberg, предложил на этот раз рестрикции против компаний, страхующих суда-трубоукладчики. Речь, правда, пока идёт лишь о черновом варианте проекта.

Официальный представитель компании - оператора проекта Nord Stream 2 Йенс Мюллер не постеснялся высказать упрёк в адрес США за подобное предложение, отметив, что анализ возможных последствий для строительства при принятии подобных американских санкций уже производится.

Йенс Мюллер считает, что американцы снова демонстративно показали пренебрежение к Евросоюзу, жителям европейских стран. Он обратил внимание на то, что именно простым европейским потребителям придётся платить за газ на миллиарды больше в том случае, если "Северный поток - 2" не будет построен.

Он также напомнил, что энергетические компании нескольких европейских стран вложили миллиарды евро в проект российского газопровода. А окончания строительства ждут свыше тысячи компаний из десятков стран.

"Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по миллиарду евро каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы ещё более тысячи компаний из 25 стран", - сказал Мюллер в беседе с РИА Новости.