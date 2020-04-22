США снова первые, но в антирейтинге. Число жертв коронавируса превысило 44 тысячи

Университет Джона Хопкинса сообщает, что в США от COVID-19 умерло 44 228 человек. Всего заразившихся - 820 104. Эти данные актуальны на 00:38 по московскому времени 22 апреля.

За последние две недели количество подтверждённых случаев COVID-19 увеличилось в два раза. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нью-Йорке с его высокой плотностью населения. Число заражённых там составило почти 260 тысяч человек. На втором месте в США стоит Нью-Джерси с 89,9 тысячи инфицированных, на третьем - Массачусетс (41,2 тысячи). Наименьшее количество заражённых - в штатах Аляска, Вайоминг, Гавайи, Северная Дакота, Вермонт, Мэн и Западная Вирджиния - меньше тысячи человек в каждом.

Жители пригорода Нью-Йорка винят в столь массовом распространении заболевания в их стране Всемирную организацию здравоохранения. 21 апреля они даже подали на неё в суд. Американцы считают, что ВОЗ допустила "грубую халатность", так как вовремя не перевела коронавирус в статус чрезвычайной ситуации международного значения. Кроме того, истцы обвинили организацию в недостаточном контроле борьбы с COVID-19 в городе Ухане, провинции Хубэй и в целом в Китае.

Третье обвинение - плохая глобальная координация ВОЗ. Специалисты организации, по мнению жителей нью-йоркского пригорода, несвоевременно предоставляли научные данные и посылали своих экспертов туда, где это было больше всего нужно.