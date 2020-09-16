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США снова нарываются на русскую "ответку"? В Чёрном море замечен корабль - шпион НАТО

16 сентября 2020, 14:00  •  121 • Политика
Очередной шпион НАТО что-то "вынюхивает" в Чёрном море. На этот раз речь о британском пароходе HMS Enterprise (H88). Один из Telegram-каналов уверен, что новых провокаций в отношении России будет не избежать.
В Чёрное море вошёл британский пароход HMS Enterprise (H88). По данным Telegram-ресурса "Оперативная линия", судно было направлено в регион для проведения разведывательной миссии.
Корабль был замечен в момент движения через Босфор, в Стамбуле утром 16 сентября. Соответствующая информация появилась на онлайн-карте Flightradars24.
Как пишет автор Telegram-ресурса, пароход может приступить в Чёрном море к совместным действиям с британской авиационной разведывательной группировкой, входящей в блок НАТО.
Он подчёркивает, что данные недружественные операции, очевидно, будут выполняться против вооружённых сил РФ.
Пароход HMS Enterprise (H88) в эти минуты входит в Чёрное море с задачей что-то разведать, что-то вынюхать в отношении русского воинства, а также провести ряд совместных недружественных по отношению к России и дружественных по отношению к Украине актов, - пишет "Оперативная линия".
Напомним, недавно Черноморский флот вынудил французский корабль-разведчик отойти из акватории Чёрного моря назад, ближе к Турции.

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