США снова нарываются на русскую "ответку"? В Чёрном море замечен корабль - шпион НАТО

В Чёрное море вошёл британский пароход HMS Enterprise (H88). По данным Telegram-ресурса "Оперативная линия", судно было направлено в регион для проведения разведывательной миссии.

Корабль был замечен в момент движения через Босфор, в Стамбуле утром 16 сентября. Соответствующая информация появилась на онлайн-карте Flightradars24.

Как пишет автор Telegram-ресурса, пароход может приступить в Чёрном море к совместным действиям с британской авиационной разведывательной группировкой, входящей в блок НАТО.

Он подчёркивает, что данные недружественные операции, очевидно, будут выполняться против вооружённых сил РФ.

Пароход HMS Enterprise (H88) в эти минуты входит в Чёрное море с задачей что-то разведать, что-то вынюхать в отношении русского воинства, а также провести ряд совместных недружественных по отношению к России и дружественных по отношению к Украине актов, - пишет "Оперативная линия".

Напомним, недавно Черноморский флот вынудил французский корабль-разведчик отойти из акватории Чёрного моря назад, ближе к Турции.