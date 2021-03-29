США снова хотят учить всех жизни. Россия и Китай приглашаются особо

Президент США почти одновременно вводит новые санкции против Китая и приглашает Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в запланированном на 22-23 апреля виртуальном саммите по вопросам глобального изменения климата. Конференция, на которую приглашены четыре десятка мировых лидеров, будет транслироваться в прямом эфире.

Стоит отдать должное новой администрации в Вашингтоне: идея проведения подобного мероприятия весьма остроумна, поскольку нацелена убить даже не двух, а целый десяток зайцев.

Фокусирование на климатической повестке позволяет демократам подчеркнуть разрыв с политикой предыдущего президента, который всеми возможными способами выражал пренебрежение проблемами экологии. После возвращения США в Парижское соглашение по климату, откуда страну вывел Трамп, у Джо Байдена в ходе саммита будет возможность продемонстрировать, что Соединенные Штаты готовы идти дальше и вновь взять на себя роль мирового лидера в данном вопросе.

При этом климатическая проблематика давно стала удавкой, с помощью которой американцы и европейцы пытаются сдерживать развитие своих конкурентов — как экономических, так и геополитических. Более того, в современном мире, где Запад быстро теряет свое главенствующее положение, тема экологии остается одной из немногих, монополию на которые он пока удерживает и, как следствие, стремится использовать по максимуму. Например, в 2023 году ЕС вводит углеродный налог на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов. К таковым среди прочего относятся нефть, газ, металлы, удобрения, цемент — в общем, значительная часть российского экспорта, что станет серьезным вызовом для отечественных производителей.

Однако, помимо глобально-долгосрочных аспектов, у готовящегося саммита есть и оперативные, из которых Белый дом стремится извлечь максимум выгоды для себя.

Приглашение к участию в саммите поступило российскому и китайскому лидерам в момент, когда не только отношения двух стран с Западом находятся на низшей за многие десятилетия точке, но когда претерпевают огромные — и недобрые — изменения международные отношения как таковые, когда трансформируются представления о возможном, подобающем и должном в них.

Нет ничего особенного в том, что между государствами существуют жесткие трения по одним вопросам и продуктивное сотрудничество по другим. Наоборот, это вполне нормально. Но происходящее ныне выходит далеко за рамки складывавшихся столетиями традиций. Российский министр иностранных дел, комментируя последние события, сказал, что на Западе просто "разучились применять классическую дипломатию", которая представляет собой "умение слушать друг друга, умение слышать друг друга и умение находит баланс интересов".

И если удивительные заявления Джо Байдена о российском президенте в ходе интервью еще можно объяснить индивидуальными особенностями американского президента, то нарушение протокола и открытое хамство госсекретаря США в адрес Китая на двухсторонней встрече в Анкоридже невозможно расценить иначе, нежели осознанную политику Вашингтона.

Ситуация для КНР тем более неприятна, поскольку с приходом нового президента в Белый дом связывались надежды на сворачивание или хотя бы на смягчение антикитайского курса предыдущего президента. Да и сам Джо Байден заявлял о своем намерении уйти от трамповской конфликтности к "предельной конкуренции" в отношениях с Пекином.

Но пока ситуация только ухудшилась. Причем если Трамп играл главным образом на экономическом поле, в частности вводя заградительные пошлины для китайских товаров, то демократы оседлали любимого конька единственно верной идеологии и опять рвутся учить окружающих демократии, правам человека и экологической ответственности.

На Китай обрушилась новая волна обвинений, где главный удар сейчас наносится по уйгурской теме. Пекин в долгу не остается, в результате чего раскручивается новый маховик взаимных санкций — Штаты по привычке назвали ответные китайские меры безосновательными. Причем самые тяжелые последствия грозят даже не официальным лицам, попавшим в черный список, а брендам, которые поддержали антикитайскую кампанию. H&M, Nike и Adidas стоят на грани потери гигантского рынка.

Организуемый климатический саммит тут играет Вашингтону на руку еще и потому, что защита окружающей среды входит в базовый набор ценностей и штампов либерально-глобалистской идеологии и обеспечивает тем самым дополнительные рычаги влияния на оппонентов. Соответственно, приглашением на мероприятие администрация США пытается поставить российские и китайские власти во всех отношениях проигрышную ситуацию.

Если Путин и Си проигнорируют конференцию, их можно будет обвинить в безответственности, пренебрежении интересами человечества и собственных стран, а заодно в трусости: мол, не рискнули участвовать в мероприятии только потому, что оно организовано Соединенными Штатами.

Если же российский и китайский лидеры примут участие в саммите, нет сомнений, американцы сделают все возможное, чтобы продемонстрировать свое превосходство и даже создать какие-то унизительные для Москвы и Пекина ситуации. После скандальных переговоров на Аляске рассчитывать на соблюдение Штатами дипломатического протокола просто не приходится, а онлайн-формат с прямым эфиром тем более предоставит Вашингтону, как организатору, массу возможностей для свинских выходок.

Впрочем, в своем хитроумном плане США упустили один очень важный аспект. Своими последними действиями Запад добился упрочения российско-китайского союза. Недавний визит Сергея Лаврова в Китай продемонстрировал это максимально ясно.