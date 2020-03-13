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США снова испугались Россию: Индонезии намекнули на санкции из-за покупки Су-35
13 марта 2020, 02:35 • 67 • Политика
За российские истребители Индонезия должна была заплатить 1,1 миллиарда долларов, но она отказалась от сделки. Агентство Bloomberg пишет, что это сделано под давлением США. Якобы Вашингтон прозрачно намекнул на жёсткие санкции. США снова испугались Россию.
В ноябре прошлого года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия взяла на себя обязательство поставить Индонезии 11 самолётов Су-35. Общая сумма заключённого ещё в 2018 году контракта составляла 1,1 миллиарда долларов.
В материале Bloomberg сказано, что Джакарта отказалась от договорённостей с Россией из-за давления администрации Трампа. Также контракт может быть разорван и с Китаем, где планировалось закупить военно-морские патрульные корабли.
В США, по заверениям авторов статьи, боятся, что их военное превосходство будет подорвано. Вашингтон считает Россию и Китай самыми большими угрозами национальной безопасности Соединённых Штатов. Именно по этой причине страна удерживает некоторые государства от сотрудничества с КНР и РФ под угрозой жёстких санкций.
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