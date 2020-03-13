США снова испугались Россию: Индонезии намекнули на санкции из-за покупки Су-35

В ноябре прошлого года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия взяла на себя обязательство поставить Индонезии 11 самолётов Су-35. Общая сумма заключённого ещё в 2018 году контракта составляла 1,1 миллиарда долларов.

В материале Bloomberg сказано, что Джакарта отказалась от договорённостей с Россией из-за давления администрации Трампа. Также контракт может быть разорван и с Китаем, где планировалось закупить военно-морские патрульные корабли.

В США, по заверениям авторов статьи, боятся, что их военное превосходство будет подорвано. Вашингтон считает Россию и Китай самыми большими угрозами национальной безопасности Соединённых Штатов. Именно по этой причине страна удерживает некоторые государства от сотрудничества с КНР и РФ под угрозой жёстких санкций.