Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, ...
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Главная / Политика

США снова берут Китай на слабо: Блинкен пригрозил "ответственностью" за поддержку России

18 марта 2022, 00:45  •  67 • Политика
Власти США снова берут Китай на слабо. Госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил КНР "ответственностью" за поддержку России.
Президент США Джо Байден в пятницу проведёт телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином и предупредит его о санкциях, которые Вашингтон введёт, если выяснится, что Пекин оказывает поддержку Москвы в рамках решения украинского кризиса. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции.
Он заявил, что Китай позиционирует себя как нейтральная сторона, но при этом отказывается осуждать Россию, чем вызывает недовольство Запада.
Мы ясно дадим понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые предпримет для поддержки агрессии России, и мы без раздумий будем вводить издержки,
- подчеркнул Блинкен.
Напомним, что Китай не стал осуждать действия России. Но при этом осудил санкции США, которые дестабилизируют весь мировой рынок. По словам официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна, санкции никак не помогут решить проблемы безопасности. Но они наносят всем экономический ущерб и негативно отражаются на потребителях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


67
Источник
Похожие новости
17 марта 2022, 21:15
"Забирают паспорта и бросают в пекло": Британский медик рассказал как ВСУ поступают с иностранцами
17 марта 2022, 21:15
Попов назвал главную проблему Украины: "Русский код стёрт"
17 марта 2022, 23:00
Одного удара оказалось достаточно: Минобороны России сообщило об уничтожении батареи гаубиц ВСУ
17 марта 2022, 23:00
Байден вновь публично оскорбил Путина. США готовят окончательный разрыв с Россией?
17 марта 2022, 23:00
Русские солдаты спасли почти 43 тысячи мирных жителей в Мариуполе - Минобороны
17 марта 2022, 23:00
Россия стала электрошоком для НАТО - Макрон
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2022, 23:00
Одного удара оказалось достаточно: Минобороны России сообщило об уничтожении батареи ...
17 марта 2022, 23:00
Байден вновь публично оскорбил Путина. США готовят окончательный разрыв с Россией?
17 марта 2022, 23:00
Русские солдаты спасли почти 43 тысячи мирных жителей в Мариуполе - Минобороны
17 марта 2022, 23:00
Россия стала электрошоком для НАТО - Макрон
18 марта 2022, 00:45
Так срываются маски. Два пророчества о спецоперации на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2022, 13:05
Раненый боец о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем: "Это просто жесть"
13 марта 2022, 11:35
Зеленский всегда был лишь говорящей головой, теперь и ее у него не осталось
14 марта 2022, 08:05
Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
14 марта 2022, 09:50
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о своём последнем шансе по радио
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.