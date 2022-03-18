США снова берут Китай на слабо: Блинкен пригрозил "ответственностью" за поддержку России

Власти США снова берут Китай на слабо. Госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил КНР "ответственностью" за поддержку России.

Президент США Джо Байден в пятницу проведёт телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином и предупредит его о санкциях, которые Вашингтон введёт, если выяснится, что Пекин оказывает поддержку Москвы в рамках решения украинского кризиса. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции.

Он заявил, что Китай позиционирует себя как нейтральная сторона, но при этом отказывается осуждать Россию, чем вызывает недовольство Запада.

Мы ясно дадим понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые предпримет для поддержки агрессии России, и мы без раздумий будем вводить издержки,

- подчеркнул Блинкен.

Напомним, что Китай не стал осуждать действия России. Но при этом осудил санкции США, которые дестабилизируют весь мировой рынок. По словам официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна, санкции никак не помогут решить проблемы безопасности. Но они наносят всем экономический ущерб и негативно отражаются на потребителях.