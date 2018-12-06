США снаряжают корабль в Черное море, пока Украина готовит наступление в Донбассе

Американские СМИ узнали о подготовке к отправке в Черное море одного из боевых кораблей Шестого флота. Госдеп должен обратиться к Турции, чтобы получить соответствующее разрешение на проход через пролив. Тем временем появляется все больше информации о подготовке Украиной масштабного наступления на Донбасс.

Американские военные обратились к Госдепартаменту США с просьбой уведомить Турцию о планах по отправке военного корабля Шестого флота в Черное море «в ответ на действия России против Украины в Керченском проливе», утверждают сразу три источника CNN.

В американском внешнеполитическом ведомстве не стали раскрывать содержание дипломатической переписки с Анкарой, но тем не менее телеканал с уверенностью говорит о предстоящем походе. «Наш Шестой флот всегда готов ответить, когда его зовут», - заверил журналистов коммандор Кайл Рейнс, представитель флота. По его словам, американские военные моряки «оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными нормами».

Наступление под прикрытием

Пока Киев выпрашивает у западных партнеров военную помощь, поступает все больше сообщений о подготовке украинскими силовиками масштабного наступления в Донбассе. CNN приводит сообщения о том, что Киев под прикрытием недавно введенного военного положения начал активные приготовления к боевым действиям.

По информации, которую подтверждают в российском МИДе, по всей линии соприкосновения позиции украинских силовиков усиливаются тяжелой военной техникой.

В оперативном командовании ДНР полагают, что наступление может начаться после 7 декабря. По данным разведки, на этот день в Мариуполе назначен сбор командиров десантно-штурмовых соединений, морпехов и механизированных подразделений. Кроме того, военнослужащие 128-й бригады ВСУ начали готовить националистов из запрещенной в России националистической группировки «Украинская добровольческая армия» (УДА). «Штурмовиков»-националистов перебросили на юг Донецкой области, отмечает ФАН.

Донецкое командование полагает, что ради создания повода для атаки Киев устроит провокацию, возможно, с использованием семи танков Т-64, которые накануне были доставлены в Мариуполь по железной дороге и разгружались людьми в военной форме без знаков различия.

Еще один «вызов» в Японском море

Американский корабль, о котором сообщает CNN, не единственный из тех, что приближают к границам России. Накануне эскадренный миноносец США USS McCampbell выдвинулся в район Японского моря, который является предметом территориального спора США и России, и это, несомненно, будет раздражать Москву, констатирует издание.

Представители ВМС США уже сделали заявление о том, что Россия якобы претендует на районы, которые превышают 12-милльную зону, оговоренную международным правом. USS McCampbell намеренно приблизится к заливу Петра Великого, чтобы «бросить вызов чрезмерным требованиям России», подчеркнула пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.

В НАТО говорят, что им не надо

После провокации в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко несколько раз обратился к западным партнерам с просьбой о военной помощи ввиду неминуемой, по его мнению, «российской агрессии». Его панические заявления в некоторых случаях вызвали обратную реакцию, так, например, в Берлине осудили попытки Украины втянуть Германию в войну с Россией.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску также ответила отказом на просьбу Порошенко отправить в Черное море дополнительные силы «для устрашения России». Она напомнила, что Альянс и без того присутствует в регионе, и никакой необходимости в привлечении дополнительных кораблях нет.

Это же мнение поддержал и генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг. По итогам встречи руководства НАТО с представителями Украины и Грузии он заявил, что организация собирается сохранить присутствие в Черном море. Но ни о каком усилении группировки он не упоминал — наоборот, Столтенберг напомнил, что военные корабли НАТО и так в текущем году провели в Черном море 120 дней против обычных 80.

Что касается американских кораблей, то в последний раз десантный корабль USNS Carson City (T-EPF 7) находился в Черном море в августе, он занимался транспортировкой военной техники и личного состава.