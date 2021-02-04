США смоделировали войну 2027 года с Россией из-за Молдавии

На рубеже старого и нового года на базу ВВС Румынии в г. Кымпия-Турзий были переброшены девяносто военнослужащих США и беспилотники MQ-9 Reaper («Жнец»).

«Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО, а ВВС Румынии обеспечат необходимую техническую, операционную и тыловую поддержку выполнения этих задач…»

– заявили в румынском военном министерстве.

База Кымпия-Турзий находится в 680 км от Крыма, ещё ближе от неё до Приднестровья, где дислоцированы российские миротворцы. БПЛА MQ-9 «Жнец» развивает скорость до 400 км/ч и может действовать на расстоянии 1900 км. Может быть вооружён бомбами Mark 82, ракетами класса «воздух-земля» или ракетами Hellfire («Адский огонь»).

Российский Крым и пророссийское Приднестровье с точки зрения Бухареста самим фактом своего существования мешают реализации проекта Великой Румынии – поглощению Молдавии, Черновицкой и Одесской областей Украины, а также укреплению позиций Румынии в Чёрном море с проекцией её влияния на Кавказ.

По этому поводу Кибернетический институт Военной академии США выпустил прогностический комикс о войне США с Россией из-за Молдавии.

Комикс рассказывает, что война начнётся после присоединения Молдавии к Румынии в 2027 году. Российские войска выдвинутся с территории Приднестровья и вступят в боестолкновения с подразделениями армии США в Румынии

Далее повествуется, как русские с помощью кибероружия нарушат управление американскими войсками и перехватят инициативу в свои руки, вызвав панику среди американцев. После чего российские «зелёные человечки» захватят консульство США в одной из европейских стран для выдвижения политических требований.

Цель комикса состоит в том, чтобы показать американским штабным офицерам способы применения компьютерных технологий в войнах XXI века в условиях противостояния с российскими вооружёнными силами.