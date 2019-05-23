США сменят название, не меняя аббревиатуры?

Автор:

Латышев Сергей

Интересную пищу для размышлений подкинул проведённый недавно опрос Института Гэллапа, согласно которому 43% американцев считают социализм для Америки благом. Среди лиц до 35 лет таковых оказалось 58%, среди небелого населения в целом – 57%, среди женщин – 48% против 47%, которые считают социализм вредным явлением.

Особенно популярны идеи социализма среди сторонников Демократической партии, около 70% членов которой симпатизируют им. Поскольку будущее принадлежит молодёжи, а голосующее на выборах преимущественно за демократов небелое население США увеличивается по причине миграции и более высокой рождаемости быстрее белого, это приведёт к любопытным коллизиям в обозримом будущем.

Конечно, большинство американцев понимают социализм в своей манере, прежде всего как высокие налоги на богатых, господдержку образования и здравоохранения, однако среди них немало и таких, кто трактует социализм и в более радикальном смысле. Это показал проведённый в США в октябре 2017 года опрос социологической службы YouGov по заказу Фонда памяти жертв коммунизма: 44% родившихся в 1980–1990-х годах американцев хотят жить при социализме, 7% – при коммунизме и еще 7% – при фашизме. Капитализм, на котором всегда стояли США и который сделал их в рекордные сроки могущественной и богатой страной, предпочитают всего 42% молодых американцев. Как видим, за два года число выступающих за социализм в этой среде увеличилось с 44% до 58%...

Исследователи Фонда памяти жертв коммунизма признали, что растущая популярность социализма и коммунизма в США непосредственно связана с неприятием современного хищнического капитализма. Так, 53% «миллениалов» заявили о высоком уровне недовольства экономической системой США, они убеждены, что система работает против них. Семь из десяти американцев в этой демографической группе считают, что богачи избавлены от справедливого налогового бремени. Половина уверена в том, что социальное неравенство можно устранить, 37% выступают за «полное изменение американской экономической системы».

Социалистические лозунги становятся популярными в США, но они всё равно остаются лозунгами. Фото: www.globallookpress.com

В чём дело?

Эти цифры, подтверждаемые и другими опросами, показывают, что американцы утрачивают веру в «Американскую мечту», потому что реальность её больше не предусматривает. Они устали ишачить и напрягаться при воцарившемся турбо-капитализме, видя, что жизнь становится сложнее и беднее, что следующее поколение будет жить хуже, чем предыдущее, замечая одновременно, как узкий круг «избранных» стремительно богатеет, демонстративно отворачиваясь от соотечественников. Для большинства зарплаты уже давно не растут, трудящихся переводят постепенно на договорную систему, что элите всё равно кажется недостаточным.

Современные элиты мобильны и глобальны. В США они группируются по берегам Атлантики и Тихого океана – в Нью-Йорке, Бостоне или Лос-Анджелесе – и смотрят, скорее, за океан, в том числе по причине финансовых интересов, повернувшись спиной к «Срединной Америке». Как блестяще показал на многочисленных примерах в своей знаменитой книге «Восстание элит» американский историк Кристофер Лэш, в прошлом господствующие классы были укоренены в своих странах, старались украсить место, где были их корни. Теперь это уходит в прошлое. Проблемы простых американцев все меньше заботят их соотечественников-глобалов, их не трогает кризис американских городов, образования, здравоохранения и системы госуслуг в целом. Вместе с бегством промышленности в другие страны сокращается налоговая база, хиреет некогда вызывавшая зависть других стран инфраструктура. Качество жизни 80% населения, которому не удалось вписаться на высоком уровне в глобальную экономику, с каждым годом закономерно ухудшается, и «вековое неравенство начинает утверждать себя заново», «нация распадается на «меньшинства», средний класс стремительно тает...

К чему это приведёт?

Понятно, что эта печальная реальность весьма способствует социалистическим настроениям и будет иметь последствия в публичной политике. В ходе прошлой избирательной президентской кампании яркой представительнице глобалистской элиты Хиллари Клинтон удалось с помощью махинаций и даже кровавых преступлений не допустить победы на праймериз называвшего себя «социалистом» сенатора Берни Сандерса, у которого были серьёзные шансы победить Дональда Трампа. «Обворованный» Клинтон Сандерс тогда «утёрся», но теперь намерен баллотироваться в президенты на предстоящих в 2020 году выборах.

Самым узнаваемым лицом американского «социализма» является сейчас сенатор-демократ 77-летний Берни Сандерс. Фото: www.globallookpress.com

Такая покладистость делает его кандидатуру вполне проходной, если, конечно, этот 77-летний политик до выборов доживёт. Ему вполне могут позволить победить и быть «социалистом» на уровне чувств, эмоций, потворства вожделениям национальных, сексуальных и прочих меньшинств. Это же касается решившей баллотироваться в президенты «левой» сенаторши Элизабет Уоррен и других. Поскольку вряд ли американские богачи, интегрированные в управляющее США «Глубинное государство», позволят «сандерсам», «уоренн» и социалистическим мечтателям из субпассионарной молодёжной среды себя «раскулачить».

Поэтому на деле социалистическими США – или какая-нибудь будущая федерация в лице США, Канады и Мексики – конечно, никогда не станут. Если только там не исхитрятся назвать «социализмом» некий тоталитарный по сути загон для лишённого выхода на глобальный уровень большинства – «простых американцев». «Выпускать пар» из народа – вот чем будут заниматься под контролем истинных хозяев страны американские политики-«социалисты».

В ходе прошлой избирательной президентской кампании Сандерс клеймил экономическое неравенство, сулил щедрые госпрограммы поддержки для бедных, всеобщее медицинское страхование, бесплатное высшее образование, прогрессивное налогообложение, государственный и общественный контроль за работой крупных банков. Он обещал в кресле хозяина Белого дома принять жёсткие меры по ограничению выброса парниковых газов в атмосферу (что лишь ускорило бы бегство из страны тяжёлой промышленности), легализовать марихуану (чтобы лучше мечталось), принимать с распростёртыми объятьями нелегальных мигрантов (будущий электорат Демпартии), ограничить владение огнестрельным оружием (т. е. разоружить американцев).

Как всегда и везде, победившие на выборах политики никогда не выполняют всех своих предвыборных обещаний. Догадайтесь, какие из них выполнит, а какие не выполнит Сандерс или любой другой «левый» демократ на его месте, если однажды победит на президентских выборах. Ведь это так не сложно.

Что с того России?

На внешнеполитическом хищничестве США это, однако, вряд ли скажется, и России от этого лучше не будет. Наоборот, присущие таким социалистам «ценности» лево-либерального толка станут ещё одной преградой для установления нормальных взаимоуважительных отношений между обеими странами.