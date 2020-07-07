США сменили правила президентских выборов: Верховный суд запретил голосовать "не за того"

Перед президентскими выборами Верховный суд США поменял правила голосования. Властям штатов разрешили смещать выборщиков, которые голосуют "не за того" кандидата. Об этом пишет издание Politico.

Речь идёт об одной из особенностей выборной системы США. Граждане фактически голосуют не за кандидатов в президенты, а за специальных выборщиков, которые уже отдают свои голоса за одного из кандидатов. Такая система была придумана, чтобы примерно уравнять голоса людей во всех штатах, а также решить проблему с неграмотными голосующими, которых было большинство на заре основания США.

На практике выборщики от республиканцев всегда голосуют за кандидата от своей партии, а выборщики от демократов - за своего. Однако ничто не мешает выборщику отдать свой голос не за того, кого хотели бы избиратели. Такая ситуация едва не возникла на прошлых выборах президента США Дональда Трампа, когда семь выборщиков проголосовали "не за того". В этой связи Верховный суд закрыл данную лазейку.