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США случайно сделали лучшую рекламу русскому оружию - Sohu

22 апреля 2021, 12:35  •  271 • Политика
США сделали бесплатную рекламу военному оружию России, считает китайское издание Sohu. Такой эффект произошёл из-за неуёмного желания Соединённых Штатов надавить на Россию.
США всё больше пытаются оказать давление на Москву, вводя новые санкции. Вашингтон также пытается воспрепятствовать экспорту русского оружия, но он так перестарался, что результат вышел иным: он сделал рекламу, и на русскую военную продукцию повысился спрос.
По итогам 2020 года сумма выручки за поставки русских вооружений другим странам составила 13 миллиардов долларов. Америка в своих попытках не преуспела.

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