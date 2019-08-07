США следят за ракетами России из Гренландии - The Defense News

Северная военная база США Туле в Гренландии занимается отслеживанием российских баллистических ракет, как космических, так и межконтинентальных. Об этом пишет американский журнал The Defense News.

Сообщается, что база оборудована специальным радаром AN/FPS-132. Для его настройки использовался неудавшийся запуск российской космической ракеты-носителя "Союз", который произошёл 5 июля на космодроме Восточный. Ракета взорвалась в воздухе вместе с 33 спутниками. Несмотря на то что ЧП произошло в 5600 км от базы Туле, она передавала информацию о происшествии в реальном времени.

"Мы взяли открытые данные о количестве спутников, полезной нагрузке, а затем смоделировали на компьютере ситуацию, когда эта ракета направляется на США", - цитирует издание слова майора Джейсона Баллока, несущего службу на военной базе.

Военный пояснил, что это было сделано для того, чтобы настроить радар таким образом, чтобы он мог отслеживать траектории других российских ракет. Охват радара - порядка 240 градусов. Это означает, что AN/FPS-132 сканирует не только воздушное пространство над Северным Ледовитым океаном, но и северный берег России. Также он может засекать спутники на низкой околоземной орбите, пишет "Утро.ру".