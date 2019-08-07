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США следят за ракетами России из Гренландии - The Defense News
07 августа 2019, 03:09 • 32 • Политика
США засекли из Гренландии российские ракеты при помощи специального радара AN/FPS-132, покрытие которого достаёт до северных берегов России, утверждает американский журнал.
Северная военная база США Туле в Гренландии занимается отслеживанием российских баллистических ракет, как космических, так и межконтинентальных. Об этом пишет американский журнал The Defense News.
Сообщается, что база оборудована специальным радаром AN/FPS-132. Для его настройки использовался неудавшийся запуск российской космической ракеты-носителя "Союз", который произошёл 5 июля на космодроме Восточный. Ракета взорвалась в воздухе вместе с 33 спутниками. Несмотря на то что ЧП произошло в 5600 км от базы Туле, она передавала информацию о происшествии в реальном времени.
Военный пояснил, что это было сделано для того, чтобы настроить радар таким образом, чтобы он мог отслеживать траектории других российских ракет. Охват радара - порядка 240 градусов. Это означает, что AN/FPS-132 сканирует не только воздушное пространство над Северным Ледовитым океаном, но и северный берег России. Также он может засекать спутники на низкой околоземной орбите, пишет "Утро.ру".
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