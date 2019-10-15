Впервые публикация появилась на сайте Journal-neo.org 10 сентября, с тех пор материал исключается из новостной выдачи Google, обратили внимание авторы. В материалах содержатся данные о том, что реально произошло в Донбассе в 2014 году, и они указывают на возможную причастность к уничтожению "Боинга" Соединённых Штатов.

Автор расследования о катастрофе лайнера Кристоф Леманн указывает, что в то время, как несколько стран под наблюдением десятков экспертов ведут следствие, в деле по-прежнему нет ясности. До сих пор фигурируют лишь подставные доказательства того, что ракета якобы была выпущена российскими военными, хотя все факты указывают на её происхождение со стороны Украины.

Леманн также обратил внимание на то, что ведущий расследование Совет по безопасности Нидерландов занимается вопросами безопасности в вопросах военных конфликтов, являясь одной из структур НАТО.

Леманн обратился в ICAO (Международная организация гражданской авиации) с запросом о том, почему расследование катастрофы МН17 передано голландской военизированной организации, а не малайзийским властям. Однако никто не смог ответить ему на этот вопрос.

По мнению Леманна, крушение "Боинга" над Украиной стало воплощением плана "Нортвудс", который был представлен в 1962 году министром обороны Робертом Макнамертом американскому президенту Джону Кеннеди. Суть плана заключалась в том, что американские спецслужбы должны были ликвидировать гражданский лайнер над США, обвинив в трагедии кубинцев и получив предлог для военного вторжения на Кубу.

Возможно, что США реализовали давно забытый план на Украине, подозревает Леманн? Ведь именно после катастрофы "Боинга" США заговорили об антироссийских санкциях, окончательно прекратив с Россией какие-либо контакты, указывает он.