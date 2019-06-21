США «скоро» ударят по Ирану

Автор:

Латышев Сергей

Провокации с якобы атакованными иранцами танкерами, команды которых те на самом деле спасали. Решение об отправке в регион ещё тысячи американских военнослужащих. Уничтожение Ираном американского дрона стоимостью свыше 222 миллионов долларов в своём воздушном пространстве. Истерическая реакция Вашингтона на предупреждения России перестать бряцать оружием и провоцировать Иран. Зловещая ремарка президента Дональда Трампа в ответ на вопрос, когда начнётся война: «Скоро узнаете». Очередное разоблачение (предыдущее — кибератаки США на энергетическую систему России) The New York Times, что Трамп в последнюю минуту отменил ракетный удар по системе ПВО Ирана после инцидента с беспилотником MQ-4C Triton, когда ВМС США в регионе уже вышли на ударную позицию. Экстренный запрет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пассажирским лайнерам летать над Ормузским проливом и Оманским заливом, воздушное пространство над которыми контролирует Иран. Паника в Конгрессе США. Всё это свидетельствует о том, что ждать развязки осталось недолго.

Вопрос только в том, что означает это «скоро»: пару дней, пару месяцев или полтора года. Осмелимся предположить, что крупной войны в ближайшие месяцы не будет, так как чтобы осмелиться на такое, США должны сконцентрировать в регионе огромное количество своих войск и мобилизовать союзников. А вот ограниченные удары по иранским системам ПВО и атомным объектам, в том числе и для того чтобы спровоцировать Иран в ответ «пульнуть» чем-нибудь в сторону Израиля, который наверняка примет в этой операции участие, могут состояться уже в ближайшие выходные.

США — это провокация

Поскольку провокация — это суть США, а ложь всегда была «законным» средством американской политики, раздающимся в Вашингтоне официальным заявлениям по поводу эскалации кризиса в американо-иранских отношениях нет совершенно никакого доверия. Разве что когда-то кто-то из администрации Трампа или военных просто проболтается: «Американские летательные аппараты сегодня в иранском воздушном пространстве не работали». Так отреагировал на уничтожение иранцами дорогущего разведывательного дрона представитель Центрального командования вооружённых сил США Билл Урбан. Это прямо противоположно тому, о чём заявляют иранцы. Но тут важно другое — «не работали сегодня». А перед этим, значит, работали. И собираются шпионить за Ираном в его воздушном пространстве завтра и послезавтра?

Зловещее предупреждение президента США Дональда Трампа в ответ на вопрос о войне с Ираном: «Вы скоро узнаете». Фото: www.globallookpress.com

Цена американских заявлений и опровержений хорошо известна. В июле 1988 года США утверждали, что незаконно находившийся в территориальных водах Ирана американский ракетный крейсер сбил «по ошибке» «Аэробус» A300B2-203 авиакомпании «Иран Эйр», рейс IR655, следовавший по маршруту Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай. В числе 290 погибших было 65 детей. Спутать огромный пассажирский аэробус, выполнявший регулярный рейс и летевший в своём коридоре, с военным самолётом не воюющей с США страны было невозможно. Это была не ошибка, а циничный и жестокий сигнал Ирану остановить ставшую для него победоносной войну с Ираком, тогдашним союзником США. За уничтожение гражданского авиалайнера президент США Джордж Буш-старший наградил командира крейсера Уилла Роджерса и офицера, отвечающего за его ПВО, медалями «За боевые заслуги». С формулировкой: «За исключительно похвальные действия при несении выдающейся службы». По горячим следам Буш-отец заявил: «Я никогда не стану приносить извинения за Соединённые Штаты. Мне всё равно, какие имеются факты».

Трамп настроен решительно

Трамп напоминает этого своего предшественника в Белом доме своей откровенностью и склонностью к провокациям, причём весьма топорным, чему мир был дважды свидетелем в Сирии, подвергшейся с интервалом в год ракетным ударам США, Британии и Франции после постановочных «химатак» сотрудничающих с Западом террористов.

В ответ на законные действия Ирана, которого США душат тотальной экономической блокадой, Трамп заявил: «Иран совершил большую ошибку… Они сделали то, что не должны были делать… это был очень безрассудный шаг».

Понятно, что после таких слов Трамп не сегодня-завтра отдаст приказ «покарать» Иран. Ему и его лучшему другу Биньямину Нетаньяху, который без конфликта с Ираном вряд ли выиграет этой осенью очередные досрочные выборы, это бы очень помогло политически.

Истерика на предупреждения России

При этом понимая, что их действия легко просчитать, американцы истерически реагируют на предупреждения России не наращивать свои вооружённые силы на Ближнем Востоке. Причём в очень неподходящем для этого стиле: сам дурак.

Представительница Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон обвинила в ответ Москву в попытке… «пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий». Уж не инцидент ли с иранским аэробусом она имела в виду? Эта дама в погонах утверждала, что наращивание американской сухопутной, военно-морской и военно-воздушной группировки на Ближнем Востоке — это «не провокация», а необходимость «противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле». В общем, это нужно «для обороны». Вы ей верите? А ещё Глисон приписала Москве смысл американской внешней политики: распространение хаоса в мире для укрепления своих позиций.

Шутка от Пентагона: Авианосная ударная группа США в ближневосточном регионе — это посланец мира. Фото: www.globallookpress.com

В Москве бьют тревогу

В Москве очень серьёзно опасаются, что США собираются в очередной раз взорвать Ближний и Средний Восток. Об этом прямо заявил в ходе вчерашней «Прямой линии» президент России Владимир Путин: военный конфликт между США и Ираном может привести «к катастрофе для региона» и коснётся стран, находящихся за его пределами, приведёт «к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев». По мнению главы российского государства, и для самих США «это имело бы, возможно, печальные последствия».

Разъясняя свою мысль, Путин предостерёг: «Потому что очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы. Потому что Иран — это шиитская страна, и даже в исламском мире считают, что это всё-таки люди, которые способны на крайности при необходимости своей собственной защиты, защиты своей страны. И во что выльются эти крайности, никто не знает. И кого они затронут, трудно сказать».

Перед этим в сознательном провоцировании войны с Ираном США обвинил замглавы российского МИД Сергей Рябков: «Мы видим на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое и военное давление на Иран».

Президент России Владимир Путин предостерёг США не начинать войну с Ираном. Фото: www.globallookpress.com

Назвав эти действия «провокационными», Рябков, курирующий в МИД отношения с США, сделал вывод, что Вашингтон проводит «осознанный курс на провоцирование войны». Он констатировал, что «дело идёт к тому, что группировка сил и средств США в регионе будет дополнительно наращена», и это вызывает у Москвы «серьёзную озабоченность».

Паника в Конгрессе

Возникшая ситуация вызывает серьёзную озабоченность не только у Москвы, но и у Конгресса США. Руководители Демпартии в обеих палатах парламента заявили, что Белый дом не может начать боевые действия против Ирана без согласия со стороны Конгресса.

Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате, крайне обеспокоен тем, что президент Трамп может развязать войну с Ираном. Сенатор считает, что эта проблема требует открытого обсуждения, и что военная операция против Ирана должна быть одобрена Конгрессом.

«Я сказал президенту, что такие конфликты имеют свойство обостряться. Мы обеспокоены, что он и администрация могут ненароком ввязаться в войну», — цитирует Шумера «Голос Америки».

Лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелози призвала США «полностью взаимодействовать» с союзниками и делать «всё возможное для ослабления напряжённости».

«Это опасная, напряжённая ситуация, которая требует сильного, умного и стратегического, а не безрассудного подхода», — указывается в заявлении Пелози. Даже лидер республиканского меньшинства в Палате представителей, однопартиец Трампа Кевин Маккарти заявил, что США должны предпринять в отношении Ирана «взвешенные» меры.

Поэтому, как видим, войну США с Ираном, последствия которой могут быть самыми неожиданными и трагичными, предвидят все. Поскольку очевидно, что повешенное Трампом на стену заряженное ружьё однажды обязательно выстрелит.