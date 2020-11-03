США шантажом вынуждают Кипр не пускать военные корабли РФ

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За повиновение американцы готовы вознаградить киприотов

В Вашингтоне вызывает крайнее недовольство тот факт, что руководство Кипра все еще пускает в свои порты корабли ВМФ России. Американская сторона настаивает на том, чтобы власти острова приняли решительные меры в этом вопросе. Тогда Белый дом предложит им выгодные условия сотрудничества.

О том, что нежелание Кипра портить отношения с нашей страной серьезно нервирует американцев, рассказал госсекретарь США по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

Он прямо заявил, что Вашингтон требует от Никосии "двигаться в этом направлении" и запретить российским военным кораблям пользоваться кипрскими портами, передает РИА "Новости". Если Кипр оправдает ожидания американских коллег, то это позволит ему расширить сотрудничество с Америкой в сфере обороны, пообещал политик.

К слову, Америка пытается отвадить от России и другие государства. Недавно очередное предупреждение было вынесено Турции. Так, Анкара увеличивает риск попасть под удар американских санкций из-за покупки российских ЗРК С-400.