США шантажируют "небесной" провокацией, а Россия сдерживает "чудовищные последствия" демаршей

США грозят выйти из очередного международного соглашения, вероятно, преследуя личные выгоды, как это уже случилось с ДРСМД. Так какой будет реакция России?

Разрывая "небо"

Москва не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если на такой шаг пойдут США, пишут "Известия". Со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова журналисты отмечают - в то же время пока Москва вовсе не уверена в решении Вашингтона покинуть соглашение.

После вероятного демарша США российские представители готовы рассматривать свои ответные действия, сказал Рябков. Варианты могут быть разными, однако "мы не можем взять и поступить зеркально", добавил дипломат.

"Мы считаем договор важным элементом, который, особенно в нынешней ситуации, стабилизирует многие процессы", - говорит Сергей Рябков.

В целом дипломат выразил надежду на то, что США совершать демарши не станут. Эксперты издания добавили, что с выходом Вашингтона из соглашения сам по себе договор не развалится. В нём по-прежнему будет участвовать 33 страны мира, а принципиальной станет позиция партнёров в ЕС - от неё будет многое зависеть, считают собеседники журналистов.

Позиция России - это спокойная сила

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отметил: в данной ситуации Россия демонстрирует вдумчивую политику. Для начала российская сторона демонстрирует свою готовность сохранить "хоть какие-то договорённости по контролю над вооружениями".

"Понятно, что торпедирование главных столпов безопасности со стороны США обрушает мир либо в очередную гонку вооружений, либо в возможность применения тактического ядерного оружия и много чего ещё, что чревато чудовищными последствиями", - говорит Жилин, отмечая, что к этим указанным угрозам стоит добавить и постоянные информационные вбросы со стороны США, которые также спокойствия не прибавляют.

Россия же старается сохранить равновесие. И более того, своими инициативами пытается обеспечить не только собственную безопасность, но и спокойствие Восточной Европы, говорит эксперт. Ведь именно там американцы под прикрытием местного мирного населения "уже разместили ударные комплексы против России, обрекая эти страны".

Кстати, уже неоднократно американские авторы концепций третьей мировой войны говорили, что первыми в результате противостояния России и США - а эти авторы пытаются столкнуть именно наши страны - пострадают страны Восточной Европы. И в этой связи комментарий Жилина вполне понятен.

Возвращаясь к ДРСМД. Новая версия США об отказе сотрудничать

В пятницу, 8 ноября Сергей Рябков принимал участие в открытии Московской конференции по нераспространению, организованной Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ). Там он объявил о высказанной после расторжения договора позиции США - российской стороне они сообщили, что "вышли из этого договора не из-за 9М729", писал "Коммерсант" со ссылкой на дипломата.

Разъясняя сказанное, Рябков добавил:

"Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду".

Именно об этой ракете США ранее говорили, настаивая, что она и есть нарушение условий договора, который теперь следует расторгнуть. Теперь возникла путаница, в которой российская сторона, по словам Рябкова, разобраться не может. Дополнительных деталей американская сторона не предоставляет. Пока же можно предположить, что США просто перепутали ракеты. Но и это не точно.

Стоит отметить, что Россия неоднократно просила США предоставить доказательства нарушения договора нашей стороной. Однако это так и не было сделано. И, наоборот, в распоряжении России оказались примеры нарушения Вашингтоном договора. Но даже в этих условиях мы предлагали продолжить переговоры и не расторгать соглашение.

Отказались от ДРСМД - откажутся и от СНВ-3

В Совете Федерации предсказали выход США из договора СНВ-3, что связано с желанием Белого дома начать разработку новых видов вооружений. На неделе состоялось заседание по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в котором принимали участие представители России и США. Однако российская сторона скептически относится к переговорам, учитывая последние действия Вашингтона.

Пессимизм Москвы оправдан, ибо США ранее вышли из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). А президент США Дональд Трамп подписал постановление, направленное на выход страны и из Договора по открытому небу.

При этом значение СНВ-3 всё же более высокое, ибо только он удерживает Белый дом от наращивания ядерного потенциала. Отказ от документа негативно отразится на существующей системе международной безопасности и спровоцирует гонку вооружений.

Как заявил член Совета Федерации Игорь Морозов, американцам невыгодно сейчас продлевать соглашение, и именно саботажем диалога будут заниматься их дипломаты. Реальность заключается в том, что руководство Штатов хочет получить новые ракеты, основанные на иных физических принципах.

Кроме того, ведутся работы по развитию космической программы для превентивного удара по местам расположения российских ракет.

"США не заинтересованы в продлении СНВ-3 - договор мешает им выстраивать новую тактику войны", - заявил сенатор.

Гарантия безопасности русских: армия России получит уникальное вооружение

Между тем президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что армия России получит уникальное вооружение, и, более того, разработки будут развивать и дальше. Таким образом, мы гарантируем собственную безопасность и в то же время подтолкнём разоруженческий процесс.

Высокую боевую готовность доказали и армия, и флот, подчеркнул президент.

"Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - сказал Владимир Путин.

В то же время следует понимать: оружейная сила России - не инструмент для угроз. Напротив, мы намерены сделать всё возможное, чтобы разоруженческий процесс продвигался "с учётом и наших новейших систем вооружения", таким образом будет гарантирована безопасность с учётом растущих угроз, подчеркнул российский лидер.

Говоря о новейшем вооружении, президент России отметил: уникальные образцы получит русская армия, что обеспечит нашу общую безопасность.