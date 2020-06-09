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США шантажируют Норвегию из-за "Северного потока - 2"

09 июня 2020, 18:00  •  10 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Американцы увидели в российской трубе "железную хватку" Путина над Европой
Власти США должны вести санкции в отношении норвежской энергетической сертификационной компании Det Norske Veritas, если она одобрит строительство "Северного потока – 2". Об этом пишет Том Роган в штатовском издании Washington Examiner.
Он отметил, что под рестрикциями Вашингтона уже находится российская корпорация "Газпром", однако Москва смогла возобновить реализацию проекта, переориентировав активы нашего монополиста "под другие корпоративные вывески".
Между тем, указал автор, "Америка наносит ответный удар". Так, на прошлой неделе сенаторы Тед Круз и Джин Шейхин представили новый законопроект, который предусматривает санкции против любых организаций, оказывающих услуги по завершению строительства.
Это касается и Det Norske Veritas, поскольку фирма должна отвечать за проверку газопровода. Альтернатив норвежской компании мало, если вообще существуют, утверждает журналист.
"Короче говоря, если на компанию наложат санкции, то "Северный поток – 2" может никогда вообще не реализоваться. Это будет очень хорошо", – считает Роган.
С точки зрения американца, это хорошо для "интересов безопасности США и Европы", т.к. президент РФ Владир Путин не сможет "укрепить железную хватку" над Старым Светом. Зато остановка "СП – 2" даст шанс американскому топливу укрепиться на европейском рынке в качестве альтернативы российскому газу.
Напомним, после того, как стало известно о планах ввести новый пакет санкций в отношении участников "Северного потока – 2", резко отреагировали на эти новости в Берлине. В Германии задумались о том, чтобы в качестве ответа Вашингтону ввести штрафные пошлина на американский газ.

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