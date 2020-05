США шантажируют началом новой гонки ядерных вооружений • 25 • Война …и готовятся подорвать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 15 мая в администрации президента США Дональда Трампа впервые с 1992 года обсуждался вопрос о возобновлении Америкой ядерных испытаний, сообщила The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников, знакомых с деталями дискуссии. На совещании присутствовали руководители американских разведслужб. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН и открыт для подписания в сентябре 1996 года. К настоящему времени его подписали 183 государства, ратифицировали 164 государства. Соединённые Штаты договор не ратифицировали, как не ратифицировали его КНР и Израиль. В Обзоре внешней политики России (2007) указывалось, что договор завис «в первую очередь из-за отказа США его ратифицировать». Для стран, отказавшихся от ратификации, договор не имеет юридической силы. При этом в проведении тайных испытаний ядерного оружия США обвиняют Россию и Китай. 13 июня 2019 года Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) распространило меморандум, в котором утверждалось, что РФ, по мнению правительства США, «производила испытания ядерных вооружений, которые привели к ядерным взрывам». Перед этим директор РУМО Роберт Эшли заявил : «Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно [?! – Ред. ] , не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности» . (Под испытанием нулевой мощности понимается ядерное испытание, при котором не происходит цепной реакции, как при детонации ядерной боеголовки). Москва категорически отвергла высказывания генерала Эшли. Сергей Лавров назвал их «бредовыми домыслами». В апреле 2020 года Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорилось, что «Китай, возможно [?! – Ред.] , провел несколько секретных подземных испытаний ядерных зарядов малой мощности». В ответе официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня было заявлено , что обвинения США в отношении Китая – «чистой воды вымысел, ложь, которая даже не заслуживает опровержения». По данным The Washington Post, совещание 15 мая в администрации Трампа продолжалось долго и после «интенсивных дебатов представителей разведслужб» закончилось без какого-либо окончательного решения. Однако вероятность, что Вашингтон действительно готовится к проведению первого за 28 лет ядерного испытания, велика. «Это идет в русле политики администрации президента Дональда Трампа», – считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. По данным специалистов российской Академии военных наук, США сохранили все возможности для возобновления ядерных испытаний и готовы в любой момент их начать. Анонимный высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что «быстрое испытание» ядерного оружия может дать США «рычаги в переговорах по вооружениям с Россией и Китаем, поскольку Белый дом продвигает трехстороннюю сделку по контролю над вооружениями». Реакция независимых американских экспертов на появление такой информации была крайне отрицательной. Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association), говорит: «Это стало бы приглашением для других стран, обладающих ядерным оружием, последовать примеру США. Это станет отправной точкой для беспрецедентной гонки ядерных вооружений. Вы также нарушите переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который, возможно, больше не будет чувствовать себя вынужденным соблюдать свой мораторий на ядерные испытания». Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации в Федерации американских учёных (Federation of American Scientists), заявляет: «Это совершенно безумно… Это заставило бы Китай и все другие государства, обладающие ядерным оружием, провести испытания. Как может кто-то в здравом уме полагать, что это отвечает интересам безопасности США или их союзников?» Что касается мотивов американских военных, то, как отмечал ещё в 2006 году представитель американского Центра оборонной информации, «без натурных испытаний нельзя совершенствовать ядерное оружие – создавать новое поколение боезарядов; очевидно, что страна, которая захочет создать новый тип боеголовок, будет склонна к возобновлению ядерных испытаний». Развитие нанотехнологий даёт новые возможности совершенствования ядерного оружия, в частности в составе и конструкции химических взрывателей, используемых в ядерной боеголовке для сближения двух или нескольких порций делящегося вещества и образования критической массы. Ливерморская лаборатория и ее компьютеры Профессор Дортмундского университета (Германия) и соучредитель Немецкой исследовательской ассоциации по науке, разоружению и международной безопасности (FONAS) Юрген Альман пишет: «Нанотехнологии позволяют создавать новые типы взрывчатых веществ с более высокой плотностью энергии. В результате для исходного сжатия можно будет использовать меньшее количество так называемых химических детонаторов или (при том же весе химических зарядов) обеспечивать более сильное сжатие и, соответственно, уменьшать количество делящегося ядерного материала». Подобные задачи решаются в рамках «Программы управления ядерным арсеналом» (Stockpile Stewardship and Management Program, SSP) в Ливерморской лаборатории США. В 2004 году правительство Джорджа Буша инициировало «Программу надёжной замены боеголовок» (Reliable Replacement Warhead) в целях создания нового поколения ядерных зарядов без проведения полевых испытаний, средствами компьютерного моделирования. Однако американских военных сложно убедить в надёжности боевых зарядов, созданных на основе «чистой математики»; отсюда стремление возобновить натурные ядерные испытания, выйдя из договора об их запрещении. А для Трампа поддержка военных в президентской гонке важна. Компьютерные разработки Ливерморской лаборатории Юрген Альтман предполагает, что одним из возможных направлений может стать создание с помощью микросистемной техники и нанотехнологий ядерного оружия нового поколения на основе реакций микросинтеза, или «реальной бомбы из антиматерии» (direct antimatter bomb). Компьютерное моделирование ядерных испытаний в Ливерморской национальной лаборатории США в последнее время интенсифицировалось. В конце прошлого года компания Penguin Computing сообщала о предстоящем апгрейде лабораторного суперкомпьютера Corona и создании нового суперкомпьютера Magma для более достоверного симулирования ядерных испытаний. В любом случае Ханс Кристенсен из Федерации американских учёных прав: «Это совершенно безумно»…

Владимир ПРОХВАТИЛОВ
Фонд Стратегической Культуры





