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США сделали курдов своими пешками в системе обеспечения террористов - эксперт

02 декабря 2019, 18:54  •  60 • Политика
США своими посредниками в Сирии выбрали не только "умеренные" вооружённые формирования, но и подразделения вооружённых курдских отрядов, ставших наиболее ценными для организации снабжения террористов. Об этом рассказал военный эксперт фонда "Народная дипломатия", представитель экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергей Простаков.
По словам Простакова, руками террористов в Сирии США собирались свергнуть законное правительство Башара Асада, чтобы в будущем полностью изменить карту Ближнего Востока. В Белом доме собирались поставить регион под свой полный контроль, отмечает эксперт.
Запад давно использует радикалов, в том числе и религиозных, в своих целях, подчеркнул Простаков. По его словам, с такой политикой в годы Первой мировой войны столкнулась Османская империя, а сейчас на Ближнем Востоке наследниками Лоуренса Аравийского в деле сотрудничества с фанатиками и террористами стали американцы.
"Для США это также не является чем-то необычным уже длительное время. Завязанные с боевиками в Афганистане контакты позволили Вашингтону вмешиваться в геополитические процессы Азии", - подчеркнул Простаков в разговоре с ФАН.

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