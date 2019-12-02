США сделали курдов своими пешками в системе обеспечения террористов - эксперт

По словам Простакова, руками террористов в Сирии США собирались свергнуть законное правительство Башара Асада, чтобы в будущем полностью изменить карту Ближнего Востока. В Белом доме собирались поставить регион под свой полный контроль, отмечает эксперт.

Запад давно использует радикалов, в том числе и религиозных, в своих целях, подчеркнул Простаков. По его словам, с такой политикой в годы Первой мировой войны столкнулась Османская империя, а сейчас на Ближнем Востоке наследниками Лоуренса Аравийского в деле сотрудничества с фанатиками и террористами стали американцы.

"Для США это также не является чем-то необычным уже длительное время. Завязанные с боевиками в Афганистане контакты позволили Вашингтону вмешиваться в геополитические процессы Азии", - подчеркнул Простаков в разговоре с ФАН.