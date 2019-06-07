США сделали ещё один шаг к войне пращами. Электромагнитными

Автор:

Покровский Александр

Само такое сообщение новостью уже не является. Соответствующие испытания американцы проводят с начала 2000-х годов. Добиваются они этим сразу нескольких целей – заполучить новый вид оружия, уйти от взрывчатки и её складирования на корабле, достичь большей дальности поражения, нежели обеспечивают обычные пороховые заряды.

По сути это праща…

Именно с пращой сравнил электромагнитное оружие один из военных специалистов, согласившийся прокомментировать американские разработки Царьграду. Аналогия, естественно, предельно грубая, но в основе абсолютно древнего и абсолютно нового оружия один принцип: разгон поражающего элемента до высоких скоростей и поражение противника за счёт быстрого превращения кинетической энергии в разрушительную работу. Над телом неприятеля либо над корпусом его корабля.

Та дыра, что продемонстрировали американцы в качестве результата встречи относительно небольшого куска металла с целью, действительно впечатляет. Хотя моряки и пожимают плечами: для потопления современного крупного корабля его такими снарядиками надо пробить раз шесть-восемь, и то без гарантии. Но противокорабельная ракета «Гранит» прилетит раньше.

Дело в том, что при выстреле из электромагнитной пушки – она же рельсотрон – создаётся громадный электромагнитный импульс. То есть корабль, ею оборудованный, становится виден на приборах слежения так же, как солнышко. Соответственно, его в ответ на выстрел карают. А пара «Гранитов» гарантированно отправляет на дно даже авианосец. И это принципиальный момент, так как, по заявлениям самих американцев, их посетил успех в образе сокращённого времени на новую зарядку выстрелившего устройства (конденсаторов, проще говоря) – до 2 минут. Вот только не для современного морского боя тот успех, а для времён адмирала Нельсона в лучшем случае.

«Гранит». Фото: www.globallookpress.com

Чем ещё отличается электромагнитная пушка от пращи или бронзовых орудий эпохи Наполеоновских войн? Да, всё тем же электромагнитным импульсом. С одной стороны, без него не обойтись – именно он разгоняет снаряд, придавая ему нужную скорость и энергию. С другой – электромагнитное излучение большой мощности способно вывести из строя собственное радиоэлектронное оборудование корабля. Да ещё и нанести значимый урон здоровью экипажа. Ибо электромагнитные силовые потоки распространяются в локальном пространстве, причём чем выше плотность энергии этих потоков, тем шире диапазон влияния электромагнитного импульса на электронику и человеческие тела. Так что нужна сильнейшая, многоуровневая изоляция задействованного для выстрела оборудования. Поэтому, вероятно, вторым поводом для гордости американских испытателей стало то, что у них штатно сработала многоступенчатая система защиты от электромагнитного излучения.

Правда, про принцип её работы ничего не сказано. Может быть, экипаж корабля в будущем придётся сажать в клетку – клетку Фарадея, как раз и созданную для экранирования от внешних электромагнитных полей. Затолкают моряков в трюм с кучей проводов в переборках – воюйте, ребята…

Праща, но дорогая

Важный элемент современной войны – экономика. Чтобы хорошо воевать, нужно, чтобы, условно говоря, снаряд не был дороже цели, им поражаемой. Тот самый случай стрельбы из пушки по воробьям, да. Судя по тому, что сообщается об исследованиях в области электромагнитного оружия что у американцев, что у нас, что у китайцев, покамест рельсотроны – крайне дорогое удовольствие. Хотя бы по причине огромного количества потребляемой пушкой энергии. Именно по этой причине в качестве носителя такого оружия рассматриваются только военные корабли: трудно представить себе танк, который возит портативный ядерный реактор, чтобы можно было стрелять из орудия.

Фото: metamorworks / Shutterstock.com

Однако здесь сразу всё упирается в проблему эффективности. Стрелять снарядами со взрывчатым веществом внутри рельсотроны не могут – слишком велика опасность подрыва прямо на направляющих. А болванка, летящая по принципу камня из пращи, особо убойного результата явно не покажет. Стрелять по кораблю? Но эффект даже при попадании не смертельный. К тому же корабль имеет свойство двигаться, а значит, болванка должна как-то корректироваться в полёте. Значит, уже не болванка это, а нечто вроде управляемого снаряда. Что автоматически означает спасение его управляющей электроники от гибели в собственном электромагнитном импульсе пушки, ведение снаряда по лазерному или радиолучу, обеспечение его средствами защиты от средств радиоэлектронной борьбы противника и т. д. и т. п. В общем, приходится городить тот же огород, что и с управляемыми ракетами. А тогда какой смысл в рельсотроне?

Остаётся стрельба по наземным целям. Но насколько разрушителен будет эффект против реально укреплённых оборонительных позиций? Не будем забывать, что достигнутая скорость болванки рельсотрона – 2 км/с – это около 6 Махов, что примерно соответствует скорости, с которой в путь отправляются современные танковые снаряды. С фугасной боевой частью, то есть в разы более эффективные в качестве убойного средства. И что? Как показывает опыт сирийской войны, далеко не факт, что даже несколько танков могут быстро и эффективно сровнять с землёй хорошо укреплённую долговременную огневую точку.

Ну, и к слову – сами танки, а также боевые машины, летательные аппараты мы также из списка целей электромагнитной пушки вычёркиваем. Чтобы попасть в них «камнем» с расстояния в пару сотен километров, надо обладать не меньше чем механизмом внечувственного предвидения. А пока такого нет, заранее наметить точку встречи прямолинейно перемещающегося снаряда с произвольно маневрирующей целью вряд ли получится в сколь-нибудь эффективном режиме.

Фото: www.globallookpress.com

Но если всё так неэффективно, почему же все три первые военные державы мира тратят большие деньги на разработку электромагнитного оружия?

А просто за ним – как ни странно при описанных недостатках – будущее. Во-первых, пороховые орудия подошли к пределу своих возможностей. Чисто в силу законов природы снаряды таких пушек быстрее примерно 2 км/с лететь не будут. Во-вторых, рельсотроны… экономичны. После того как будут ликвидированы описанные выше недостатки – а они будут ликвидированы, раз на это направлены лучшие учёные мозги, – станет ясно, что устройство электромагнитных орудий просто, трущихся и бьющихся частей не имеет, угрозы расстрела ствола можно не бояться, риска подрыва боекомплекта – тоже. В общем, есть перспективы.

Конечно, это не избавляет такую пушку от обусловленных самой природой недостатков. Скажем, она стреляет по прямой траектории, но Земля круглая – а значит, это орудие будет весьма ограниченной дальности. Где его будут «забивать» преимуществами ракеты. Но это если стрелять болванками, всё теми же «камнями из пращи». А вот есть стрелять без снаряда, плазмой, то имеется более чем непризрачный шанс вывести из строя электрооборудование противника. Возможно, по этому пути дальнейший прогресс подобного рода вооружений и двинется.

Так что основное сегодня – подходы. Подходы к прогрессу. А там видно будет, что выживет, а что – отживёт.